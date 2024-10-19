Оккупанты ударили дронами по Полтавщине: повреждены здания
Сегодня, 19 октября 2024 года войска РФ снова атаковали Полтавщину с использованием ударных БпЛА.
Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Полтавской ОВА Филипп Пронин, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, в Лубенском районе повреждения получили два частных здания. К счастью, без пострадавших. Все соответствующие службы работают.
Больше информации о последствиях дроновой атаки на Полтавщину на эту минуту не известно.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что враг атаковал Полтавщину баллистикой, в результате удара был поврежден промышленный объект.
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