Полтавщину атаковали баллистикой: Поврежден промышленный объект

В результате атаки РФ на Полтавщину поврежден промышленный объект.

Об этом заявил глава ОВА Филипп Пронин, информирует Цензор.НЕТ.

"Вчера вечером враг атаковал Полтавщину тремя баллистическими ракетами. Есть повреждения промышленного объекта в области. По предварительной информации, без пострадавших", - говорится в сообщении.

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Удар РФ по Полтавщине 8 октября

Напомним, 8 октября сообщалось, что 8 октября 2024 года российские войска атаковали Полтавщину ракетами. Раздавались взрывы.

В Воздушных силах заявили, что по области ударили тремя "Искандерами".

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