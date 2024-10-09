Полтавщину атаковали баллистикой: Поврежден промышленный объект
В результате атаки РФ на Полтавщину поврежден промышленный объект.
Об этом заявил глава ОВА Филипп Пронин, информирует Цензор.НЕТ.
"Вчера вечером враг атаковал Полтавщину тремя баллистическими ракетами. Есть повреждения промышленного объекта в области. По предварительной информации, без пострадавших", - говорится в сообщении.
Удар РФ по Полтавщине 8 октября
Напомним, 8 октября сообщалось, что 8 октября 2024 года российские войска атаковали Полтавщину ракетами. Раздавались взрывы.
В Воздушных силах заявили, что по области ударили тремя "Искандерами".
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