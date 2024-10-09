Полтавщину атакували балістикою: Пошкоджено промисловий об’єкт

Внаслідок атаки РФ на Полтавщину пошкоджено промисловий об'єкт.

Про це заявив глава ОВА Філіп Пронін, інформує Цензор.НЕТ.

"Учора ввечері ворог атакував Полтавщину трьома балістичними ракетами. Є пошкодження промислового обʼєкта в області. За попередньою інформацією, без постраждалих", - йдеться в повідомленні.

Удар РФ по Полтавщині 8 жовтня

Нагадаємо, 8 жовтня повідомлялось, що 8 жовтня 2024 року російські війська атакували Полтавщину ракетами. Лунали вибухи.

У Повітряних силах заявили, що по області вдарили трьома "Іскандерами".

