Полтавщину атакували балістикою: Пошкоджено промисловий об’єкт
Внаслідок атаки РФ на Полтавщину пошкоджено промисловий об'єкт.
Про це заявив глава ОВА Філіп Пронін, інформує Цензор.НЕТ.
"Учора ввечері ворог атакував Полтавщину трьома балістичними ракетами. Є пошкодження промислового обʼєкта в області. За попередньою інформацією, без постраждалих", - йдеться в повідомленні.
Удар РФ по Полтавщині 8 жовтня
Нагадаємо, 8 жовтня повідомлялось, що 8 жовтня 2024 року російські війська атакували Полтавщину ракетами. Лунали вибухи.
У Повітряних силах заявили, що по області вдарили трьома "Іскандерами".
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль