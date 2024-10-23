Сбито 57 ударных БпЛА из 81, 15 "шахедов" - локационно потеряно, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА
В ночь на 23 октября 2024 года враг наносит удар по Украине 81 ударным БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками неустановленного типа с направлений Приморско-Ахтарск, Курск. Также противник атаковал Одесскую область управляемой авиационной ракетой Х-31П из акватории Черного моря.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
Воздушное нападение отражает авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
По состоянию на 9.00 подтверждено сбитие 57 вражеских БпЛА в Одесской, Николаевской, Винницкой, Сумской, Черкасской, Хмельницкой, Тернопольской, Кировоградской, Киевской, Полтавской, Черниговской и Харьковской областях.
Кроме того, 15 российских беспилотников в настоящее время локально потеряно. До 9 вражеских БпЛА наблюдаются в воздушном пространстве Украины, добавили в пресс-центре.
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