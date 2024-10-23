Збито 57 ударних БпЛА із 81, 15 "шахедів" - локаційно втрачено, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

У ніч на 23 жовтня 2024 року ворог завдає удару по Україні 81 ударним БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками невстановленого типу із напрямків Приморсько-Ахтарськ, Курськ. Також противник атакував Одещину керованою авіаційною ракетою Х-31П із акваторії Чорного моря.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Повітряний напад відбиває авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 9.00 підтверджено збиття 57 ворожих БпЛА в Одеській, Миколаївській, Вінницькій, Сумській, Черкаській, Хмельницькій, Тернопільській, Кіровоградській, Київській, Полтавській, Чернігівській та Харківській областях.

Крім того, 15 російських безпілотників на цей час локаційно втрачено. До 9 ворожих БпЛА спостерігаються в повітряному просторі України, додали у пресцентрі.

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