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Рашисты ударили по авто на Запорожье: погибли двое мужчин

РФ вдарила по авто на Запоріжжі: загинули 2 чоловіків

Россияне атаковали гражданскую машину в Васильевском районе Запорожской области.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Авто двигалось между поселками Степногорск и Приморское.

В результате российского удара погибли двое мужчин - 40 и 73 лет.

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Автор: 

обстрел (27885) Запорожская область (3208)


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23.10.2024 15:44 Ответить
 
 