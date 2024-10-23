Рашисты ударили по авто на Запорожье: погибли двое мужчин
Россияне атаковали гражданскую машину в Васильевском районе Запорожской области.
Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
Авто двигалось между поселками Степногорск и Приморское.
В результате российского удара погибли двое мужчин - 40 и 73 лет.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
торец
показать весь комментарий23.10.2024 15:44 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль