Рашисти вдарили по авто на Запоріжжі: загинули двоє чоловіків
Росіяни атакували цивільну автівку у Василівському районі Запорізької області.
Про це повідомив глава ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
Авто рухалося між селищами Степногірськ та Приморське.
Внаслідок російського удару загинули двоє чоловіків - 40 та 73 років.
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торец
показати весь коментар23.10.2024 15:44 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
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