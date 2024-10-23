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Рашисти вдарили по авто на Запоріжжі: загинули двоє чоловіків

РФ вдарила по авто на Запоріжжі: загинули 2 чоловіків

Росіяни атакували цивільну автівку у Василівському районі Запорізької області.

Про це повідомив глава ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

Авто рухалося між селищами Степногірськ та Приморське.

Внаслідок російського удару загинули двоє чоловіків - 40 та 73 років.

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Автор: 

обстріл (29206) Запорізька область (3738)


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23.10.2024 15:44 Відповісти
 
 