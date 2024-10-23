На фронте произошло 79 боевых столкновений, горячее всего на Покровском направлении в районе Селидово, - Генштаб

С начала суток, по состоянию на 16:00, количество боевых столкновений вдоль линии фронта возросло до 79. Оккупанты продолжают применять авиацию, в частности КАБы, и осуществлять атаки на всех направлениях востока и юга, особенно активно на Покровском и Кураховском направлениях.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Ситуация на севере

Враг не прекращает применять артиллерию и авиацию по территории Черниговской, Сумской и Харьковской областей. Под вражескими обстрелами оказались районы населенных пунктов Клюсы, Лютовка, Тимофеевка, Басовка, Сеньковка, Владимировка, Леоновка, Возрождение. Также авиация противника нанесла удары по районам населенных пунктов Луговка, Малушино, Большая Писаревка, сбросив при этом семь управляемых авиабомб.

По имеющейся информации на данный момент, россияне нанесли 19 авиаударов по территории Курской области РФ, применив 27 КАБ.

Боевые действия на Харьковщине

На Харьковском направлении сегодня произошло четыре боевых столкновения. Наши войска отбили три атаки россиян в районе Волчанска, еще один бой до сих пор продолжается.

Два штурмовых действия захватчиков отражены нашими воинами вблизи Песчаного и Вишневого на Купянском направлении. Вблизи Кругляковки, Степной Новоселовки и Лозовой идет еще четыре боя. Враг нанес авиаудар в районе Купянска.

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Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении враг, при поддержке авиации, безуспешно атаковал в районах Грековки и Тернов. Также нанес авиаудары в районах населенных пунктов Твердохлебово и Лиман.

Продолжается один бой в районе Григорьевки на Краматорском направлении, где противник пытается продвигаться на позиции украинских защитников. Также враг нанес авиаудар неуправляемыми авиационными ракетами в районе Часового Яра.

На Торецком направлении противник три раза безуспешно атаковал позиции наших войск в районах Торецка и Нелиповки.

Горячее всего на Покровском направлении. В районе Селидово с начала суток враг атаковал уже 15 раз, 10 атак отбито, идут ожесточенные бои. Также противник совершил девять попыток штурма украинских позиций в районах населенных пунктов Сухая Балка, Новоторецкое, Луч, Лисовка, Сухой Яр и Крутой Яр, три боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Кураховском направлении продолжаются три боестолкновения в районах Звездного и Катериновки. Шестнадцать вражеских штурмов уже отбито нашими защитниками в районах населенных пунктов Новодмитровка, Кременная Балка, Острое, Дальнее и Антоновка.

На Времевском направлении продолжаются три штурмовые действия противника вблизи Новоукраинки и Золотой Нивы, еще одна атака противника в районе Богоявленки уже отбита.

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Боевые действия на юге

На Ореховском направлении одна атака врага успешно отражена нашими защитниками в районе Новоданиловки. Захватчики активно применяют авиацию по району населенного пункта Малая Токмачка, здесь противник сбросил уже 13 авиабомб.

На Приднепровском направлении нашими защитниками отражена одна атака, в то же время враг нанес авиационный удар неуправляемыми авиационными ракетами по району населенного пункта Львов.