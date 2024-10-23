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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 683 040 человек (+1460 за сутки), 9088 танков, 19 674 артсистемы, 18 229 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 683 040 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.10.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 683 040 (+1460) человек,

танков - 9088 (+9) единиц,

боевых бронированных машин - 18 229 (+30) единиц,

артиллерийских систем - 19 674 (+51) единицы,

РСЗО - 1234 (+0) единицы,

средств ПВО - 981 (+0) единица,

самолетов - 369 (+0) единиц,

вертолетов - 329 (+0) единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 17 489 (+85) единиц,

крылатых ракет - 2625 (+0) единиц,

кораблей /катеров - 28 (+0) единиц,

подводных лодок - 1 (+0) единица,

автомобильной техники и автоцистерн - 27 217 (+106) единиц,

специальной техники - 3509 (+10) единиц.

Также смотрите: Пограничники уничтожили вражеский зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10". ВИДЕО

втрати військ РФ

"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.

Автор: 

армия РФ (19691) Генштаб ВС (6482) ликвидация (3701) уничтожение (7265)


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Топ комментарии
+26
Минув 3899 день москальсько-української війни.
206!! одиниць техніки та 1460! чумардосів за день.
Спецтехніка закрила чергові пів тисячі. Арта, логістика та спецтехніка файно, броня присутня.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 683 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Північна Осетія - Аланія.
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23.10.2024 08:42 Ответить
+18
Добре намолотили. Воїни ЗСУ, ви найкращі, нехай вас береже Господь.
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23.10.2024 08:11 Ответить
+15
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23.10.2024 08:45 Ответить
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Падлюча логіка.
Свідомо принижувати здобутки та результати бойової роботи солдат- це пАтужно! За ці результати сплачено кров'ю українських військових.
А такі бухгалтера скоро й Ужгород зі Львовом до втрачених зарахують.
Саме ж так пабєдавєри уявляють вихід на кордони 1991го?
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23.10.2024 09:12 Ответить
Набери сам у Гуглі: "Скіфський похід Дарія Гістаспа". Вивчай! Може щось зрозумієш.
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23.10.2024 09:51 Ответить
Добре намолотили. Воїни ЗСУ, ви найкращі, нехай вас береже Господь.
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23.10.2024 08:11 Ответить
пишите сколько корейцев
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23.10.2024 08:13 Ответить
нехило арты с логистикой намолотили
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23.10.2024 08:31 Ответить
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23.10.2024 08:32 Ответить
Минув 3899 день москальсько-української війни.
206!! одиниць техніки та 1460! чумардосів за день.
Спецтехніка закрила чергові пів тисячі. Арта, логістика та спецтехніка файно, броня присутня.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 683 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Північна Осетія - Аланія.
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23.10.2024 08:42 Ответить
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23.10.2024 08:45 Ответить
Утилызацыя моськовського лайна триваэ !! Слава ЗСУ !!))
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23.10.2024 09:25 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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23.10.2024 08:52 Ответить
Інфу від DeepState "" потрібно ставити поруч, або ж навіть разом, під одним заголовком. Щоб вишивати не раділи...
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23.10.2024 09:37 Ответить
Зрадовата обмазується кожною новиною про кожен втрачений сарай так ніби це в нас друга армія світу яка не може відступати чи в нас найбільші в світі запаси броні і артилерії, або як мінімум ми вже стали основним партнером США і нам не відмовляють в зброї та фінансуванні.
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23.10.2024 10:00 Ответить
Цікаво, хто небудь стогодні знав би Спартака (той що гладіатор) як би він на арені проти п'ятьох не відступав, а попер буром як ти хочеш.
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23.10.2024 11:09 Ответить
Чумардоси вийшли на 1 300 середньодобово - "нарожалки" такий темп не потянуть.
Осінь 2023 року - 66 550 чумардосів і 8 240 од наземної техніки
Осінь 24 на сьогодні - 66 740 чумардосів і 7 956 наземки
Відсоток броні у наземці минулої осіні 34,7%, цієї 24,7%
Ще цікавіше по танках, осінь 22/23/24
19,7% / 13,4% / 6,2%
Ця осінь тільки трохи більше половини і частка танків буде ще меншою - всесвітнє переозброєння неменуче, та воно вже розпочалося.
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23.10.2024 12:10 Ответить
Тільки, неминуче - від, м/и/нати!
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23.10.2024 22:00 Ответить
 
 