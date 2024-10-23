Общие боевые потери РФ с начала войны - около 683 040 человек (+1460 за сутки), 9088 танков, 19 674 артсистемы, 18 229 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 683 040 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.10.24 ориентировочно составляют:
личного состава - около 683 040 (+1460) человек,
танков - 9088 (+9) единиц,
боевых бронированных машин - 18 229 (+30) единиц,
артиллерийских систем - 19 674 (+51) единицы,
РСЗО - 1234 (+0) единицы,
средств ПВО - 981 (+0) единица,
самолетов - 369 (+0) единиц,
вертолетов - 329 (+0) единиц,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 17 489 (+85) единиц,
крылатых ракет - 2625 (+0) единиц,
кораблей /катеров - 28 (+0) единиц,
подводных лодок - 1 (+0) единица,
автомобильной техники и автоцистерн - 27 217 (+106) единиц,
специальной техники - 3509 (+10) единиц.
"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.
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Свідомо принижувати здобутки та результати бойової роботи солдат- це пАтужно! За ці результати сплачено кров'ю українських військових.
А такі бухгалтера скоро й Ужгород зі Львовом до втрачених зарахують.
Саме ж так пабєдавєри уявляють вихід на кордони 1991го?
206!! одиниць техніки та 1460! чумардосів за день.
Спецтехніка закрила чергові пів тисячі. Арта, логістика та спецтехніка файно, броня присутня.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 683 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Північна Осетія - Аланія.
Осінь 2023 року - 66 550 чумардосів і 8 240 од наземної техніки
Осінь 24 на сьогодні - 66 740 чумардосів і 7 956 наземки
Відсоток броні у наземці минулої осіні 34,7%, цієї 24,7%
Ще цікавіше по танках, осінь 22/23/24
19,7% / 13,4% / 6,2%
Ця осінь тільки трохи більше половини і частка танків буде ще меншою - всесвітнє переозброєння неменуче, та воно вже розпочалося.