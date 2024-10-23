Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 683 040 осіб (+1460 за добу), 9088 танків, 19674 артсистеми, 18229 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 683 040 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 23.10.24 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 683040 (+1460) осіб,
танків - 9088 (+9) од,
бойових броньованих машин - 18229 (+30) од,
артилерійських систем - 19674 (+51) од,
РСЗВ - 1234 (+0) од,
засоби ППО - 981 (+0) од,
літаків - 369(+0) од,
гелікоптерів - 329 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 17489 (+85),
крилаті ракети - 2625 (+0),
кораблі /катери - 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 27217 (+106) од,
спеціальна техніка - 3509 (+10)
"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.
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Свідомо принижувати здобутки та результати бойової роботи солдат- це пАтужно! За ці результати сплачено кров'ю українських військових.
А такі бухгалтера скоро й Ужгород зі Львовом до втрачених зарахують.
Саме ж так пабєдавєри уявляють вихід на кордони 1991го?
206!! одиниць техніки та 1460! чумардосів за день.
Спецтехніка закрила чергові пів тисячі. Арта, логістика та спецтехніка файно, броня присутня.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 683 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Північна Осетія - Аланія.
Осінь 2023 року - 66 550 чумардосів і 8 240 од наземної техніки
Осінь 24 на сьогодні - 66 740 чумардосів і 7 956 наземки
Відсоток броні у наземці минулої осіні 34,7%, цієї 24,7%
Ще цікавіше по танках, осінь 22/23/24
19,7% / 13,4% / 6,2%
Ця осінь тільки трохи більше половини і частка танків буде ще меншою - всесвітнє переозброєння неменуче, та воно вже розпочалося.