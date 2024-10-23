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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 683 040 осіб (+1460 за добу), 9088 танків, 19674 артсистеми, 18229 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 683 040 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 23.10.24 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 683040 (+1460) осіб,

танків - 9088 (+9) од,

бойових броньованих машин - 18229 (+30) од,

артилерійських систем - 19674 (+51) од,

РСЗВ - 1234 (+0) од,

засоби ППО - 981 (+0) од,

літаків - 369(+0) од,

гелікоптерів - 329 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 17489 (+85),

крилаті ракети - 2625 (+0),

кораблі /катери - 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 27217 (+106) од,

спеціальна техніка - 3509 (+10)

Також дивіться: Бійці Інгулецької бригади одним снарядом ліквідували одразу двох окупантів. ВIДЕО

втрати військ РФ

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.

Автор: 

армія рф (17842) Генштаб ЗС (6784) ліквідація (4084) знищення (7578)


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Топ коментарі
+26
Минув 3899 день москальсько-української війни.
206!! одиниць техніки та 1460! чумардосів за день.
Спецтехніка закрила чергові пів тисячі. Арта, логістика та спецтехніка файно, броня присутня.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 683 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Північна Осетія - Аланія.
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23.10.2024 08:42 Відповісти
+18
Добре намолотили. Воїни ЗСУ, ви найкращі, нехай вас береже Господь.
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23.10.2024 08:11 Відповісти
+15
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23.10.2024 08:45 Відповісти
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Падлюча логіка.
Свідомо принижувати здобутки та результати бойової роботи солдат- це пАтужно! За ці результати сплачено кров'ю українських військових.
А такі бухгалтера скоро й Ужгород зі Львовом до втрачених зарахують.
Саме ж так пабєдавєри уявляють вихід на кордони 1991го?
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23.10.2024 09:12 Відповісти
Набери сам у Гуглі: "Скіфський похід Дарія Гістаспа". Вивчай! Може щось зрозумієш.
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23.10.2024 09:51 Відповісти
Добре намолотили. Воїни ЗСУ, ви найкращі, нехай вас береже Господь.
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23.10.2024 08:11 Відповісти
пишите сколько корейцев
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23.10.2024 08:13 Відповісти
нехило арты с логистикой намолотили
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23.10.2024 08:31 Відповісти
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23.10.2024 08:32 Відповісти
Минув 3899 день москальсько-української війни.
206!! одиниць техніки та 1460! чумардосів за день.
Спецтехніка закрила чергові пів тисячі. Арта, логістика та спецтехніка файно, броня присутня.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 683 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Північна Осетія - Аланія.
показати весь коментар
23.10.2024 08:42 Відповісти
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23.10.2024 08:45 Відповісти
Утилызацыя моськовського лайна триваэ !! Слава ЗСУ !!))
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23.10.2024 09:25 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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23.10.2024 08:52 Відповісти
Інфу від DeepState "" потрібно ставити поруч, або ж навіть разом, під одним заголовком. Щоб вишивати не раділи...
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23.10.2024 09:37 Відповісти
Зрадовата обмазується кожною новиною про кожен втрачений сарай так ніби це в нас друга армія світу яка не може відступати чи в нас найбільші в світі запаси броні і артилерії, або як мінімум ми вже стали основним партнером США і нам не відмовляють в зброї та фінансуванні.
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23.10.2024 10:00 Відповісти
Цікаво, хто небудь стогодні знав би Спартака (той що гладіатор) як би він на арені проти п'ятьох не відступав, а попер буром як ти хочеш.
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23.10.2024 11:09 Відповісти
Чумардоси вийшли на 1 300 середньодобово - "нарожалки" такий темп не потянуть.
Осінь 2023 року - 66 550 чумардосів і 8 240 од наземної техніки
Осінь 24 на сьогодні - 66 740 чумардосів і 7 956 наземки
Відсоток броні у наземці минулої осіні 34,7%, цієї 24,7%
Ще цікавіше по танках, осінь 22/23/24
19,7% / 13,4% / 6,2%
Ця осінь тільки трохи більше половини і частка танків буде ще меншою - всесвітнє переозброєння неменуче, та воно вже розпочалося.
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23.10.2024 12:10 Відповісти
Тільки, неминуче - від, м/и/нати!
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23.10.2024 22:00 Відповісти
 
 