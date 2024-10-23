Вследствие теракта на оборонном предприятии в Турции погибли 3 человека, 14 ранены
В провинции Анкара на предприятии Turkish Aerospace Industries произошел теракт, в результате которого погибли 3 человека.
Об этом в соцсети X написал глава МВД Турции Али Ерликая, передает Цензор.НЕТ.
Ерликая также рассказал, что двое террористов были нейтрализованы.
"К сожалению, у нас во время нападения 3 погибших и 14 раненых. Пусть бог помилует наших мучеников", - рассказал министр.
Он осудил теракт и пообещал, что борьба Турции "будет продолжаться решительно, пока не будет обезврежен последний террорист".
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Це на акт, а атака. Звідки роги ростуть зрозуміло, а Ердоган ще хоче в БРІКС?
Ще зовсім недавно турки забороняли вчити курдську мову, а самих курдів називали "гірськими турками". Приблизно так само, як кацапи не визнають українців.