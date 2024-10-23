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Вследствие теракта на оборонном предприятии в Турции погибли 3 человека, 14 ранены

В теракті в Туреччині загинули 3 людини

В провинции Анкара на предприятии Turkish Aerospace Industries произошел теракт, в результате которого погибли 3 человека.

Об этом в соцсети X написал глава МВД Турции Али Ерликая, передает Цензор.НЕТ.

Ерликая также рассказал, что двое террористов были нейтрализованы.

"К сожалению, у нас во время нападения 3 погибших и 14 раненых. Пусть бог помилует наших мучеников", - рассказал министр.

Он осудил теракт и пообещал, что борьба Турции "будет продолжаться решительно, пока не будет обезврежен последний террорист".

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Автор: 

теракт (2314) Турция (3501)


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До вас терористи на відпочинок їздять..узкіє на кожному кроці..
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23.10.2024 18:50 Ответить
До цеж путло і послав,пока хитро кручений який седить на 2стільцях з ним цілуються в засос на бріксі,отак учать осло#бів.
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23.10.2024 19:59 Ответить
100% рашисти, там ф-16 ремонтували, а ердоган тим часом з х..лом ляси точить
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23.10.2024 18:50 Ответить
Кацапські свині продовжують срати та смердіти по усьому світу...
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23.10.2024 18:51 Ответить
Розробка БПЛА, модернізація F-16... Знали, куди йдуть і для чого...
Це на акт, а атака. Звідки роги ростуть зрозуміло, а Ердоган ще хоче в БРІКС?
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23.10.2024 18:55 Ответить
Можливо, причетні курди. Саме їх турки найчастіше називають терористами.
Ще зовсім недавно турки забороняли вчити курдську мову, а самих курдів називали "гірськими турками". Приблизно так само, як кацапи не визнають українців.

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23.10.2024 19:10 Ответить
Робітнича партія https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD Курдистану - марксистсько-ленінська (з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BE%D1%97%D0%B7%D0%BC маоїстським ухилом) підпільна група
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23.10.2024 19:17 Ответить
 
 