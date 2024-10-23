Вследствие теракта на оборонном предприятии в Турции погибли 3 человека, 14 ранены

В провинции Анкара на предприятии Turkish Aerospace Industries произошел теракт, в результате которого погибли 3 человека.

Об этом в соцсети X написал глава МВД Турции Али Ерликая, передает Цензор.НЕТ.

Ерликая также рассказал, что двое террористов были нейтрализованы.

"К сожалению, у нас во время нападения 3 погибших и 14 раненых. Пусть бог помилует наших мучеников", - рассказал министр.

Он осудил теракт и пообещал, что борьба Турции "будет продолжаться решительно, пока не будет обезврежен последний террорист".

Читайте также: На юге Израиля неизвестный открыл стрельбу на автовокзале: погиб человек, 10 раненых