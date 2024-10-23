Внаслідок теракту на оборонному підприємстві в Туреччині загинули 3 людини, 14 поранені
В провінції Анкара на підприємстві Turkish Aerospace Industries відбувся теракт, внаслідок якого загинуло 3 людини.
Про це в соцмережі X написав глава МВС Туреччини Алі Єрлікая, передає Цензор.НЕТ.
Єрлікая також розповів, що двоє терористів були нейтралізовані.
"На жаль, у нас під час нападу 3 загиблих і 14 поранених. Нехай бог помилує наших мучеників", – розповів міністр.
Він засудив теракт та пообіцяв, що боротьба Туреччини "триватиме рішуче, доки не буде знешкоджено останнього терориста".
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Це на акт, а атака. Звідки роги ростуть зрозуміло, а Ердоган ще хоче в БРІКС?
Ще зовсім недавно турки забороняли вчити курдську мову, а самих курдів називали "гірськими турками". Приблизно так само, як кацапи не визнають українців.