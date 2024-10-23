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Внаслідок теракту на оборонному підприємстві в Туреччині загинули 3 людини, 14 поранені

В теракті в Туреччині загинули 3 людини

В провінції Анкара на підприємстві Turkish Aerospace Industries відбувся теракт, внаслідок якого загинуло 3 людини.

Про це в соцмережі X написав глава МВС Туреччини Алі Єрлікая, передає Цензор.НЕТ.

Єрлікая також розповів, що двоє терористів були нейтралізовані.

"На жаль, у нас під час нападу 3 загиблих і 14 поранених. Нехай бог помилує наших мучеників", – розповів міністр.

Він засудив теракт та пообіцяв, що боротьба Туреччини "триватиме рішуче, доки не буде знешкоджено останнього терориста".

Читайте: На півдні Ізраїлю невідомий відкрив стрілянину на автовокзалі: загинула людина, 10 поранених

Автор: 

теракт (1027) Туреччина (3628)


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До вас терористи на відпочинок їздять..узкіє на кожному кроці..
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23.10.2024 18:50 Відповісти
До цеж путло і послав,пока хитро кручений який седить на 2стільцях з ним цілуються в засос на бріксі,отак учать осло#бів.
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23.10.2024 19:59 Відповісти
100% рашисти, там ф-16 ремонтували, а ердоган тим часом з х..лом ляси точить
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23.10.2024 18:50 Відповісти
Кацапські свині продовжують срати та смердіти по усьому світу...
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23.10.2024 18:51 Відповісти
Розробка БПЛА, модернізація F-16... Знали, куди йдуть і для чого...
Це на акт, а атака. Звідки роги ростуть зрозуміло, а Ердоган ще хоче в БРІКС?
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23.10.2024 18:55 Відповісти
Можливо, причетні курди. Саме їх турки найчастіше називають терористами.
Ще зовсім недавно турки забороняли вчити курдську мову, а самих курдів називали "гірськими турками". Приблизно так само, як кацапи не визнають українців.

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23.10.2024 19:10 Відповісти
Робітнича партія https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD Курдистану - марксистсько-ленінська (з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BE%D1%97%D0%B7%D0%BC маоїстським ухилом) підпільна група
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23.10.2024 19:17 Відповісти
 
 