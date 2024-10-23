Внаслідок теракту на оборонному підприємстві в Туреччині загинули 3 людини, 14 поранені

В провінції Анкара на підприємстві Turkish Aerospace Industries відбувся теракт, внаслідок якого загинуло 3 людини.

Про це в соцмережі X написав глава МВС Туреччини Алі Єрлікая, передає Цензор.НЕТ.

Єрлікая також розповів, що двоє терористів були нейтралізовані.

"На жаль, у нас під час нападу 3 загиблих і 14 поранених. Нехай бог помилує наших мучеників", – розповів міністр.

Він засудив теракт та пообіцяв, що боротьба Туреччини "триватиме рішуче, доки не буде знешкоджено останнього терориста".

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