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На Ривненщине сообщили о подозрении чиновнице МСЭК, которая в составе преступной группы из 29 человек "зарабатывала" на уклонистах

На Ривненщине сообщено о подозрении должностному лицу МСЭК. Женщина в составе преступной группы из 29 человек готовила фиктивные выводы о непригодности.

Об этом сообщает Ривненская областная государственная администрация, передает Цензор.НЕТ.

По данным следствия, женщина входила в состав Ривненской межрайонной кардиологической медико-социальной экспертной комиссии. После того, как представители врачебно-консультативных комиссий направляли "клиента" на прохождение МСЭК, чиновница готовила фиктивные выводы о непригодности "больных" к военной службе.

На Рівненщині повідомлено про підозру посадовиці МСЕК

Напомним, что в начале октября этого года СБУ разоблачила организаторов коррупционной схемы - руководительницу местного агентства недвижимости и двух ее подчиненных, которые привлекли к незаконной деятельности 26 медработников. Среди них должностные лица медико-социальной экспертной комиссии областного центра.

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На Рівненщині повідомлено про підозру посадовиці МСЕК

Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к коррупции, в том числе уклонистов, которые воспользовались "услугой".

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по подготовке законопроектов о ликвидации МСЭК с 31 декабря.

Автор: 

подозрение (505) МСЭК (86) Ровенская область (1250)


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Ахах... Шедевр трёпа!!!)))
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23.10.2024 20:10 Ответить
Повідомили і все? А під варту чи СІЗО? Не?
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23.10.2024 21:07 Ответить
вже давно
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23.10.2024 22:56 Ответить
Поки їх будуть" підозрювати" вони усі гроші та маєтки на родичів переоформлять,або у бідонах закриють ...Хоча прокурорам - інвалідам теж треба збирати на безробіття....поки відсторонять...так,що зараз для них,прокурорів, самі жнива...Гарно хоч судді непідкупні!!
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23.10.2024 23:26 Ответить
 
 