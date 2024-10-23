На Ривненщине сообщили о подозрении чиновнице МСЭК, которая в составе преступной группы из 29 человек "зарабатывала" на уклонистах

На Ривненщине сообщено о подозрении должностному лицу МСЭК. Женщина в составе преступной группы из 29 человек готовила фиктивные выводы о непригодности.

Об этом сообщает Ривненская областная государственная администрация, передает Цензор.НЕТ.

По данным следствия, женщина входила в состав Ривненской межрайонной кардиологической медико-социальной экспертной комиссии. После того, как представители врачебно-консультативных комиссий направляли "клиента" на прохождение МСЭК, чиновница готовила фиктивные выводы о непригодности "больных" к военной службе.

Напомним, что в начале октября этого года СБУ разоблачила организаторов коррупционной схемы - руководительницу местного агентства недвижимости и двух ее подчиненных, которые привлекли к незаконной деятельности 26 медработников. Среди них должностные лица медико-социальной экспертной комиссии областного центра.

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Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к коррупции, в том числе уклонистов, которые воспользовались "услугой".

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по подготовке законопроектов о ликвидации МСЭК с 31 декабря.