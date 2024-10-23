На Рівненщині підозру отримала посадовиця МСЕК, яка у складі злочинної групи з 29 осіб "заробляла" на ухилянтах
У Рівненській області повідомлено про підозру посадовиці МСЕК, яка у складі злочинної групи з 29 осіб готувала фіктивні висновки про непридатність.
Про це повідомляє Рівненська обласна державна адміністрація, передає Цензор.НЕТ.
За даними слідства, жінка входила до складу Рівненської міжрайонної кардіологічної медико-соціальної експертної комісії. Після того, як представники лікарсько-консультативних комісій направляли "клієнта" на проходження МСЕК, посадовиця готувала фіктивні висновки про непридатність "хворих" до військової служби.
Нагадаємо, що на початку жовтня цього року СБУ викрила організаторів корупційної схеми - очільницю місцевого агентства нерухомості та двох її підлеглих, які залучили до незаконної діяльності 26 медпрацівників. Серед яких - посадовці медико-соціальної експертної комісії обласного центру.
Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до корупції, у тому числі ухилянтів, які скористалися "послугою".
Президент Володимир Зеленський ввів в дію рішення РНБО щодо підготовки законопроєктів про ліквідацію МСЕК з 31 грудня.
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