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На Рівненщині підозру отримала посадовиця МСЕК, яка у складі злочинної групи з 29 осіб "заробляла" на ухилянтах

У Рівненській області повідомлено про підозру посадовиці МСЕК, яка у складі злочинної групи з 29 осіб готувала фіктивні висновки про непридатність.

Про це повідомляє Рівненська обласна державна адміністрація, передає Цензор.НЕТ.

За даними слідства, жінка входила до складу Рівненської міжрайонної кардіологічної медико-соціальної експертної комісії. Після того, як представники лікарсько-консультативних комісій направляли "клієнта" на проходження МСЕК, посадовиця готувала фіктивні висновки про непридатність "хворих" до військової служби.

На Рівненщині повідомлено про підозру посадовиці МСЕК

Нагадаємо, що на початку жовтня цього року СБУ викрила організаторів корупційної схеми - очільницю місцевого агентства нерухомості та двох її підлеглих, які залучили до незаконної діяльності 26 медпрацівників. Серед яких - посадовці медико-соціальної експертної комісії обласного центру.

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На Рівненщині повідомлено про підозру посадовиці МСЕК

Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до корупції, у тому числі ухилянтів, які скористалися "послугою".

Президент Володимир Зеленський ввів в дію рішення РНБО щодо підготовки законопроєктів про ліквідацію МСЕК з 31 грудня.

Автор: 

підозра (787) МСЕК (103) Рівненська область (1190)


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Ахах... Шедевр трёпа!!!)))
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23.10.2024 20:10 Відповісти
Повідомили і все? А під варту чи СІЗО? Не?
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23.10.2024 21:07 Відповісти
вже давно
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23.10.2024 22:56 Відповісти
Поки їх будуть" підозрювати" вони усі гроші та маєтки на родичів переоформлять,або у бідонах закриють ...Хоча прокурорам - інвалідам теж треба збирати на безробіття....поки відсторонять...так,що зараз для них,прокурорів, самі жнива...Гарно хоч судді непідкупні!!
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23.10.2024 23:26 Відповісти
 
 