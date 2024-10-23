G7 планирует выделить Украине 50 млрд долл. кредита до конца года, - Минфин США

Страны "Большой семерки" планируют до конца года предоставить Украине 50 млрд долл. кредита под гарантии прибыли от замороженных активов РФ.

Об этом заявила министр финансов США Джанет Еллен во время встречи в Вашингтоне с главой Минфина Украины Сергеем Марченко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Группа семи намерена предоставить Украине $50 миллиардов кредита до конца этого года. И Соединенные Штаты присоединятся к G7, чтобы выделить Украине заем в размере $20 миллиардов, который будет погашен за счет доходов, полученных от собственных активов России", - отметила Еллен.

По ее словам, это означает, что именно Россия будет вынуждена платить за свою незаконную войну, а не американские и европейские налогоплательщики.

В этой связи министры финансов США и Украины, Джаннет Йеллен и Сергей Марченко, подписали совместное заявление, которое закрепляет намерения США относительно целевого выделения средств на поддержку Украины.

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Напомним, 14 июня 2024 года на саммите G7 лидеры договорились о направлении Украине около 50 млрд долларов. Средства будут обслуживаться и погашаться за счет будущих доходов, полученных от замороженных суверенных российских активов в Европейском Союзе и других юрисдикциях.