G7 планує надати Україні 50 млрд дол. кредиту до кінця року, - Мінфін США

Країни "Великої сімки" планують до кінця року надати Україні 50 млрд дол. кредиту під гарантії прибутку від заморожених активів РФ.

Про це заявила міністерка фінансів США Джанет Єллен під час зустрічі у Вашингтоні з главою Мінфіну України Сергієм Марченком, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Група семи має намір надати Україні $50 мільярдів кредиту до кінця цього року. І Сполучені Штати приєднаються до G7, щоб виділити Україні позику в розмірі $20 мільярдів, яка буде погашена за рахунок доходів, отриманих від власних активів Росії", - зауважила Єллен.

За її словами, це означає, що саме Росія буде змушена платити за свою незаконну війну, а не американські та європейські платники податків.

У цьому зв’язку міністри фінансів США і України, Джаннет Єллен і Сергій Марченко, підписали спільну заяву, яка закріплює наміри США щодо цільового виділення коштів на підтримку України.

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Нагадаємо, 14 червня 2024 року на саміті G7 лідери домовилися про спрямування Україні близько 50 млрд доларів. Кошти будуть обслуговуватися та погашатися за рахунок майбутніх прибутків, отриманих від заморожених суверенних російських активів у Європейському Союзі та інших юрисдикціях.