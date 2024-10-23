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Новини Допомога Україні
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G7 планує надати Україні 50 млрд дол. кредиту до кінця року, - Мінфін США

міністр фінансів США Єллен та міністр фінансів України Марченко

Країни "Великої сімки" планують до кінця року надати Україні 50 млрд дол. кредиту під гарантії прибутку від заморожених активів РФ.

Про це заявила міністерка фінансів США Джанет Єллен під час зустрічі у Вашингтоні з главою Мінфіну України Сергієм Марченком, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Група семи має намір надати Україні $50 мільярдів кредиту до кінця цього року. І Сполучені Штати приєднаються до G7, щоб виділити Україні позику в розмірі $20 мільярдів, яка буде погашена за рахунок доходів, отриманих від власних активів Росії", - зауважила Єллен.

За її словами, це означає, що саме Росія буде змушена платити за свою незаконну війну, а не американські та європейські платники податків.

У цьому зв’язку міністри фінансів США і України, Джаннет Єллен і Сергій Марченко, підписали спільну заяву, яка закріплює наміри США щодо цільового виділення коштів на підтримку України.

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Нагадаємо, 14 червня 2024 року на саміті G7 лідери домовилися про спрямування Україні близько 50 млрд доларів. Кошти будуть обслуговуватися та погашатися за рахунок майбутніх прибутків, отриманих від заморожених суверенних російських активів у Європейському Союзі та інших юрисдикціях.

Автор: 

G-7 G7 (1048) Єллен Джанет (73) заморожені активи (581)


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З розрахунком ,шо 🤡 піде у відставку ...! тільки тоді так , гроші будуть
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23.10.2024 21:46 Відповісти
Америка 20млрд, G7 50млрд. Ото зелені набʼють свої офшори, вже мабуть слинки потекли у клептоманів, і сон пропав від рожевих мрій
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23.10.2024 21:52 Відповісти
Це буде повне пухнасте звірятко. Зеленим бандитам такі суми знесуть кришу назовсім.
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23.10.2024 21:52 Відповісти
Єрмак з Татаровим одобряють. Краще би зброєю
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23.10.2024 22:50 Відповісти
І купіть одразу на всі гроші зброї - у зелених піdapaciв істерика почнеться.
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24.10.2024 01:00 Відповісти
 
 