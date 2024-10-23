На фронте произошло 132 боевых столкновения, 67 из них на Покровском и Кураховском направлениях, - Генштаб

С начала суток, по состоянию на 22:00, на фронте произошло 132 боевых столкновения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Враг нанес один ракетный удар с применением одной ракеты, 73 авиационных ударов с применением 117 КАБов, более 610 ударов дронами-камикадзе и совершил около 3 тысяч обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов с использованием различных типов вооружения.

Боевые действия на Харьковщине

На Харьковском направлении произошло семь боевых столкновений с российскими захватчиками. Пять атак в районах Волчанска и Тихого отражены украинскими воинами, еще две продолжаются.

На Купянском направлении противник девять раз пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций вблизи Песчаного, Кругляковки, Степной Новоселовки, Лозовой, Вишневого и Першотравневого. Две атаки до сих пор продолжаются.

Боевые действия на Донетчине

12 раз враг атаковал на Лиманском направлении, пытался продвинуться в направлении населенных пунктов Грековка, Терны, Новомихайловка, Торское и Серебрянка. Восемь атак противника нашим подразделениям удалось отразить, еще четыре боестолкновения продолжаются, ситуация контролируемая.

На Краматорском направлении имели место пять боевых столкновений. Активность оккупанты проявляли в районах Ступочек, Белой Горы и Григорьевки, все попытки врага улучшить свое положение были остановлены украинскими воинами.

Смотрите также: Украинские воины сняли на видео ликвидацию оккупанта, который стоял неподвижно среди поля. ВИДЕО

Враг четыре раза пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении. С начала суток оккупанты в районах населенных пунктов Торецк и Нелиповка три раза получили жесткий отпор от наших защитников. Одна атака продолжается.

Интенсивно атакует враг украинских защитников на Покровском направлении. Здесь в течение дня агрессор совершил 37 штурмовых и наступательных действий. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районах Селидово, Новоторецка, Лисовки, Сухой Балки, Луча, Сухого Яра, Крутого Яра, Миролюбовки, Красного Яра и Михайловки. В общем, 29 атак на направлении украинские защитники уже отразили, еще восемь боестолкновений - продолжаются.

По имеющейся на данный момент информации, за сегодняшний день потери агрессора на данном направлении составили 348 человек убитыми и ранеными. Уничтожен один БТР, одна БМП, четыре единицы автомобильной техники, два мотоцикла, три антенны БпЛА, одна пушка и один миномет. Кроме того, два БТР, одна ББМ, один автомобиль, одна МТЛБ и один вражеский миномет были повреждены.

На Кураховском направлении на это время суток насчитывается 30 боевых столкновений. Захватчики сохраняют высокую активность, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Екатериновка, Антоновка, Новодмитровка, Кременная Балка, Звездное, Острое и Дальнее. Подразделения Сил обороны отразили 26 атак противника, четыре атаки продолжаются до сих пор.

На Времевском направлении произошло пять боестолкновений. Все вражеские штурмы остановлены в районах Богоявленки, Новоукраинки и Золотой Нивы.

Ситуация на других направлениях

На Ореховском направлении одна безуспешная атака врага отражена нашими защитниками в течение дня вблизи Новоданиловки.

На Приднепровском направлении наши воины четыре раза отражали атаки российских захватчиков на позиции украинского войска.

Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области РФ. Авиация врага продолжает наносить удары управляемыми авиационными бомбами по территории России. В настоящее время известно о 27 авиационных ударах с применением 21 КАБа.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

Смотрите также: Ракета "HIMARS" прямым попаданием уничтожает ЗРК "Бук-М2" россиян. ВИДЕО