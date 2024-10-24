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США готовы и дальше инвестировать в дальнобойные возможности Украины, - Остин

Ллойд Остін

Соединенные Штаты Америки готовы и в дальнейшем вкладываться в производство в Украине средств дальнобойного поражения, в частности, беспилотных летательных аппаратов.

Об этом сказал министр обороны США Ллой

Читайте также: ЕС хочет инвестировать в украинскую оборонную промышленность вместо постоянной поставки вооружения, - WP

д Остин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Мы нацелены на то, чтобы в дальнейшем инвестировать в их способность наносить удары на большие расстояния", - сказал министр.

Он отметил, что украинцы продемонстрировали, что могут массово производить беспилотные системы, "которые являются очень и очень эффективными".

"Мы видели, как они метко поражали цели за 400 километров за рубежом и даже глубже", - напомнил Остин.

Также, по его словам, разработки украинской стороны намного дешевле, чем стоимость баллистических ракет.

"Итак, есть смысл инвестировать в эти способности, в их способность в дальнейшем масштабироваться. И я думаю, что это соответствует их потребностям не только сейчас, но и в далеком будущем", - резюмировал глава Пентагона.

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инвестиции (1165) украинское оружие (171) Остин Ллойд (420)


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Сполучені Штати Америки через Остіна розʼясняють блазню, щоб українці не чекали і самі вкладатись у виробництво в Україні засобів далекобійного ураження (Сполучені Штати допоможуть грошима і технологіями, але все повинно виглядати ніби США тут ні до чого).
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24.10.2024 01:07 Ответить
Як це може виглядати що США тут ні до чого якшо цей вуйко привселюдно сказав що вони будуть вкладатись?
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24.10.2024 02:38 Ответить
хто б там вкладав
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24.10.2024 02:15 Ответить
Україна віддала вже готову ЯЗ. Договір не виконано. Тож поверніть, будь ласка, декілька десятків боєголовок. Дякую.
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24.10.2024 09:23 Ответить
 
 