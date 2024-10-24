США готовы и дальше инвестировать в дальнобойные возможности Украины, - Остин

Соединенные Штаты Америки готовы и в дальнейшем вкладываться в производство в Украине средств дальнобойного поражения, в частности, беспилотных летательных аппаратов.

Об этом сказал министр обороны США Ллой

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д Остин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Мы нацелены на то, чтобы в дальнейшем инвестировать в их способность наносить удары на большие расстояния", - сказал министр.

Он отметил, что украинцы продемонстрировали, что могут массово производить беспилотные системы, "которые являются очень и очень эффективными".

"Мы видели, как они метко поражали цели за 400 километров за рубежом и даже глубже", - напомнил Остин.

Также, по его словам, разработки украинской стороны намного дешевле, чем стоимость баллистических ракет.

"Итак, есть смысл инвестировать в эти способности, в их способность в дальнейшем масштабироваться. И я думаю, что это соответствует их потребностям не только сейчас, но и в далеком будущем", - резюмировал глава Пентагона.