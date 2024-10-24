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США готові й надалі інвестувати у виробництво далекобійної зброї в Україні, - Остін

Ллойд Остін

Сполучені Штати Америки готові і надалі вкладатись у виробництво в Україні засобів далекобійного ураження, зокрема, безпілотних літальних апаратів.

Про це сказав міністр оборони США Ллойд Остін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми націлені на те, щоби надалі інвестувати в їхню здатність завдавати ударів на великі відстані", - сказав міністр.

Він наголосив, що українці продемонстрували, що можуть масово виробляти безпілотні системи, "які є дуже й дуже ефективними".

"Ми бачили, як вони влучно вражали цілі за 400 кілометрів за кордоном і навіть глибше", - нагадав Остін.

Також, за його словами, розробки української сторони набагато дешевші, ніж вартість балістичних ракет.

"Отже, є сенс інвестувати в ці спроможності, у їхню здатність надалі масштабуватися. І я думаю, що це відповідає їхнім потребам не лише зараз, але й у далекому майбутньому", - резюмував очільник Пентагону.

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Автор: 

інвестиції (2083) українська зброя (183) Остін Ллойд (521)


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Сполучені Штати Америки через Остіна розʼясняють блазню, щоб українці не чекали і самі вкладатись у виробництво в Україні засобів далекобійного ураження (Сполучені Штати допоможуть грошима і технологіями, але все повинно виглядати ніби США тут ні до чого).
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24.10.2024 01:07 Відповісти
Як це може виглядати що США тут ні до чого якшо цей вуйко привселюдно сказав що вони будуть вкладатись?
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24.10.2024 02:38 Відповісти
хто б там вкладав
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24.10.2024 02:15 Відповісти
Україна віддала вже готову ЯЗ. Договір не виконано. Тож поверніть, будь ласка, декілька десятків боєголовок. Дякую.
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24.10.2024 09:23 Відповісти
 
 