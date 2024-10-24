США готові й надалі інвестувати у виробництво далекобійної зброї в Україні, - Остін
Сполучені Штати Америки готові і надалі вкладатись у виробництво в Україні засобів далекобійного ураження, зокрема, безпілотних літальних апаратів.
Про це сказав міністр оборони США Ллойд Остін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми націлені на те, щоби надалі інвестувати в їхню здатність завдавати ударів на великі відстані", - сказав міністр.
Він наголосив, що українці продемонстрували, що можуть масово виробляти безпілотні системи, "які є дуже й дуже ефективними".
"Ми бачили, як вони влучно вражали цілі за 400 кілометрів за кордоном і навіть глибше", - нагадав Остін.
Також, за його словами, розробки української сторони набагато дешевші, ніж вартість балістичних ракет.
"Отже, є сенс інвестувати в ці спроможності, у їхню здатність надалі масштабуватися. І я думаю, що це відповідає їхнім потребам не лише зараз, але й у далекому майбутньому", - резюмував очільник Пентагону.
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