США готові й надалі інвестувати у виробництво далекобійної зброї в Україні, - Остін

Сполучені Штати Америки готові і надалі вкладатись у виробництво в Україні засобів далекобійного ураження, зокрема, безпілотних літальних апаратів.

Про це сказав міністр оборони США Ллойд Остін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми націлені на те, щоби надалі інвестувати в їхню здатність завдавати ударів на великі відстані", - сказав міністр.

Він наголосив, що українці продемонстрували, що можуть масово виробляти безпілотні системи, "які є дуже й дуже ефективними".

"Ми бачили, як вони влучно вражали цілі за 400 кілометрів за кордоном і навіть глибше", - нагадав Остін.

Також, за його словами, розробки української сторони набагато дешевші, ніж вартість балістичних ракет.

"Отже, є сенс інвестувати в ці спроможності, у їхню здатність надалі масштабуватися. І я думаю, що це відповідає їхнім потребам не лише зараз, але й у далекому майбутньому", - резюмував очільник Пентагону.

Читайте: Пентагон підтвердив, що військові КНДР прибули до РФ: Це свідчить про проблеми у Путіна