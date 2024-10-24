Российские войска продвинулись в Селидово и Константиновке, - DeepState. КАРТА

Аналитики проекта DeepState обновили карту боевых действий и сообщили о продвижении войск РФ в Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал осинтеров.

"Враг продвинулся в Селидово, Константиновке, Измайловке и возле Богоявленки", - говорится в сообщении.

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