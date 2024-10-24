Российские войска продвинулись в Селидово и Константиновке, - DeepState. КАРТА
Аналитики проекта DeepState обновили карту боевых действий и сообщили о продвижении войск РФ в Донецкой области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал осинтеров.
"Враг продвинулся в Селидово, Константиновке, Измайловке и возле Богоявленки", - говорится в сообщении.
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А так навіть для жартів не момент (, назріває лише питання як там курські хутора і зелений обмінний фонд?
цього варте.
JaWernulsaHerWam
https://x.com/JaWernulsa
@JaWernulsa
https://x.com/JaWernulsa/status/1849312374735486986
https://x.com/hashtag/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D1%8F?src=hashtag_click #Зеля і https://x.com/hashtag/%D0%9A%D0%BE?src=hashtag_click #Ко https://x.com/hashtag/%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%BA%D0%BE?src=hashtag_click #немножко https://x.com/hashtag/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%96?src=hashtag_click #******** Ворог прорвалв основні укріпи ЗСУ під містом https://x.com/hashtag/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5?src=hashtag_click #Селидове і вийшов у зону,де відстань між укріпами ЗСУ 10 км... Інженери ЗСУ не розраховували, що зсрф зможуть захопити Українськ та Селидове, тому будували укріпи в південну сторону, а не в східну.