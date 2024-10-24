Російські війська просунулись в Селидовому та Костянтинівці, - DeepState. КАРТА

Аналітики проєкту DeepState оновили карту бойових дій та повідомили про просування військ РФ на Донеччині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал осінтерів.

"Ворог просунувся в Селидовому , Костянтинівці, Ізмайлівці та біля Богоявленки", - йдеться в повідомленні.

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