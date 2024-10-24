Російські війська просунулись в Селидовому та Костянтинівці, - DeepState. КАРТА
Аналітики проєкту DeepState оновили карту бойових дій та повідомили про просування військ РФ на Донеччині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал осінтерів.
"Ворог просунувся в Селидовому , Костянтинівці, Ізмайлівці та біля Богоявленки", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+14 Marian Savitsky
показати весь коментар24.10.2024 03:36 Відповісти Посилання
+9 Vladimir Znamerovsky
показати весь коментар24.10.2024 09:56 Відповісти Посилання
+8 andi Mir
показати весь коментар24.10.2024 02:45 Відповісти Посилання
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А так навіть для жартів не момент (, назріває лише питання як там курські хутора і зелений обмінний фонд?
цього варте.
JaWernulsaHerWam
https://x.com/JaWernulsa
@JaWernulsa
https://x.com/JaWernulsa/status/1849312374735486986
https://x.com/hashtag/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D1%8F?src=hashtag_click #Зеля і https://x.com/hashtag/%D0%9A%D0%BE?src=hashtag_click #Ко https://x.com/hashtag/%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%BA%D0%BE?src=hashtag_click #немножко https://x.com/hashtag/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%96?src=hashtag_click #******** Ворог прорвалв основні укріпи ЗСУ під містом https://x.com/hashtag/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5?src=hashtag_click #Селидове і вийшов у зону,де відстань між укріпами ЗСУ 10 км... Інженери ЗСУ не розраховували, що зсрф зможуть захопити Українськ та Селидове, тому будували укріпи в південну сторону, а не в східну.