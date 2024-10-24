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Новини Війна
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Російські війська просунулись в Селидовому та Костянтинівці, - DeepState. КАРТА

Аналітики проєкту DeepState оновили карту бойових дій та повідомили про просування військ РФ на Донеччині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал осінтерів.

"Ворог просунувся в Селидовому , Костянтинівці, Ізмайлівці та біля Богоявленки", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Окупанти вдарили по пожежно-рятувальній частині в Костянтинівці. ФОТОрепортаж

Просування росіян в Селидовому
Просування росіян в районі Костянтинівки

Автор: 

Донецька область (8816) Костянтинівка (336)


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Топ коментарі
+14
якби при цьому не гинули наші хлопці та дівчата, написав би : "ПОТУЖНО!!"...
А так навіть для жартів не момент (, назріває лише питання як там курські хутора і зелений обмінний фонд?
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24.10.2024 03:36 Відповісти
+9
Я так розумію що ніяких фортифікацій мінних полів зубів дракона там взагалі немає. А так весело було коли москалі їх будували. Керівництву українцями воювати дешевше, інакше як ордена і посади отримувати.
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24.10.2024 09:56 Відповісти
+8
Шо там вєрхніє ***** курщини, захищаються від кацапських військ життями наших військових?
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24.10.2024 02:45 Відповісти
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Шо там вєрхніє ***** курщини, захищаються від кацапських військ життями наших військових?
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24.10.2024 02:45 Відповісти
Курщина не заважає капітуляції?
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24.10.2024 09:04 Відповісти
курщина її прискорює.
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24.10.2024 16:17 Відповісти
якби при цьому не гинули наші хлопці та дівчата, написав би : "ПОТУЖНО!!"...
А так навіть для жартів не момент (, назріває лише питання як там курські хутора і зелений обмінний фонд?
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24.10.2024 03:36 Відповісти
А як щодо самому повоювати?
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24.10.2024 04:33 Відповісти
а якщо всі залізуть в окопи, як ти будеш писати каменти без інтернету?
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24.10.2024 09:11 Відповісти
Якось переживу, відсутність командирів над собою
цього варте.
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24.10.2024 09:32 Відповісти
тоді вирощуй хліб і свиней в перервах між боями.
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24.10.2024 10:03 Відповісти
Тільки вчора 130 в полон потрапило. Але є є один ньюанс.
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24.10.2024 06:12 Відповісти
ви про той нюанс, що в монети дві сторони?
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24.10.2024 08:34 Відповісти
Ваші дані застарілі. Тільки за вчора тільки на курвському напрямку в полон потрапило 842 українські солдати.
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24.10.2024 10:06 Відповісти
Вони не "хлопці" і не "дівчата". Вони військовослужбовці. Якщо ви збираєтесь воювати хлопцями і дівчатами - то хай ваша країна зникне взагалі з мапи світу.
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24.10.2024 11:02 Відповісти
Ну не всі ж небінарні як ти. А ще це для когось син, дочка, мати , батько ітд.
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24.10.2024 16:19 Відповісти
Я цілком бінарний
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25.10.2024 10:15 Відповісти
хутін активно хоче донецьку область у її межах і вчора заявив, що не відступиться від Запоріжжя, і резерви у цього падли є і можливості. ****
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24.10.2024 08:23 Відповісти
С такой продажной властью следующие - Запорожье, Днепр, Харьков, Николаев, Херсон Одесса, Сумы, Черкассы.
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24.10.2024 09:55 Відповісти
А з якою владою Україна зможе відстояти свої території (я не кажу про відвоювати)?
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24.10.2024 15:25 Відповісти
Я так розумію що ніяких фортифікацій мінних полів зубів дракона там взагалі немає. А так весело було коли москалі їх будували. Керівництву українцями воювати дешевше, інакше як ордена і посади отримувати.
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24.10.2024 09:56 Відповісти
У просирського все по плану!!!
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24.10.2024 11:18 Відповісти
https://x.com/JaWernulsa

JaWernulsaHerWam



https://x.com/JaWernulsa

@JaWernulsa


https://x.com/JaWernulsa/status/1849312374735486986

https://x.com/hashtag/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D1%8F?src=hashtag_click #Зеля і https://x.com/hashtag/%D0%9A%D0%BE?src=hashtag_click #Ко https://x.com/hashtag/%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%BA%D0%BE?src=hashtag_click #немножко https://x.com/hashtag/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%96?src=hashtag_click #******** Ворог прорвалв основні укріпи ЗСУ під містом https://x.com/hashtag/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5?src=hashtag_click #Селидове і вийшов у зону,де відстань між укріпами ЗСУ 10 км... Інженери ЗСУ не розраховували, що зсрф зможуть захопити Українськ та Селидове, тому будували укріпи в південну сторону, а не в східну.
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24.10.2024 16:34 Відповісти
 
 