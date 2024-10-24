За минувшие сутки зафиксировано 148 боевых столкновений. Враг атаковал на 10 направлениях, - Генштаб

Ситуация на фронте остается сложной. Противник, используя свое преимущество в живой силе и технике, непрерывно атакует наши позиции. Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов и наносят врагу значительные потери.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Обстрелы Украины

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с применением одной ракеты, а также 89 авиаударов, в частности, сбросил 154 КАБа. Кроме этого, совершил более 4000 обстрелов, из них 86 - из реактивных систем залпового огня и привлек для поражения более 1500 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности, в районах населенных пунктов Малушино, Могрица, Шалыгино, Луговка, Большая Писаревка, Безруки, Казачья Лопань, Липцы, Шевяковка, Сотницкий Казачок, Купянск, Антоновка, Дальнее, Твердохлебово, Терны, Лиман, Часов Яр, Покровск, Мирноград, Родинское, Александрополь, Курахово, Екатериновка, Антоновка, Богоявленка, Шахтерское, Раздольное, Новополье, Малая Токмачка, Малые Щербаки, Львово.

Боевые действия на востоке

На Харьковском направлении враг девять раз штурмовал вблизи населенных пунктов Волчанск и Тихое.

На Купянском направлении за сутки произошло девять атак захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Песчаного, Кругляковки, Степной Новоселовки, Лозовой, Вишневого и Первомайского.

На Лиманском направлении враг атаковал 12 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Грековка, Терны, Новомихайловка, Торское и Серебрянка.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали пять раз в районах Ступочек, Белой Горы и Григорьевки.

На Торецком направлении враг совершил шесть атак в сторону Торецка и Нелиповки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 38 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Селидово, Новоторецка, Лисовки, Сухой Балки, Луча, Сухого Яра, Крутого Яра, Миролюбовки, Красного Яра и Михайловки. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Селидово. Враг активно задействовал для ударов на направлении бомбардировочную и штурмовую авиацию.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 34 атаки. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед вблизи Катериновки и Кременной Балки. Кроме этого, враг атаковал в сторону Антоновки, Новодмитровки, Новоселидовки, Константиновки, Зоряного, Острого и Дальнего, активно применял авиацию.

На Времевском направлении противник совершил пять штурмов наших позиций в районах Богоявленки, Новоукраинки и Золотой Нивы.

Ситуация на юге и севере

На Ореховском направлении одну безуспешную атаку врага отбито нашими защитниками в течение дня вблизи Новоданиловки.

Четыре раза безуспешно войска захватчиков пытались вытеснить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций на Приднепровском направлении.

Продолжается операция в Курской области. Авиация врага продолжает сравнивать с землей свои села и города. За минувшие сутки российские самолеты нанесли 38 авиударов 55 КАБами по собственной территории.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской, Сумской и Харьковской областями противник с территории РФ активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

Удары по врагу

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два вражеских пункта управления, три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и пять артиллерийских систем противника.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составляют 1240 человек. Также украинские воины уничтожили 2 танка, 25 боевых бронированных машин, 45 артиллерийских систем, две РСЗО, 108 БПЛА оперативно-тактического уровня, 69 автомобилей и 4 единицы специальной техники.

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