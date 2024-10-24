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Новости Война
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За прошедшие сутки на Харьковском направлении враг штурмовал близ Волчанска и Тихого, потери россиян составляют 115 человек, - ОТГ "Харьков"

Бойові дії на Харківщині 23 жовтня

Оперативная обстановка на Харьковском направлении существенных изменений не претерпела и остается сложной.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ОТГ "Харьков".

"За прошедшие сутки враг девять раз штурмовал вблизи населенных пунктов Волчанск и Тихое. Российские оккупанты нанесли 5 авиаударов с использованием 5 КАБов и 10 НАР. Нанесли 41 удар дронами-камикадзе. Осуществили 353 обстрела позиций защитников Украины", - говорится в сообщении.

Силы обороны адекватно реагируют на действия врага и продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов.

Потери врага за минувшие сутки составляют 115 существ, из них безвозвратные - 41, санитарные - 73, пленные - 2.

На Харьковском направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 73 единицы вооружения и военной техники, в частности:

  • 2 танка;
  • 10 артиллерийских систем;
  • 1 боевая бронированная машина;
  • 12 автомобилей;
  • 5 единиц спецтехники;
  • 43 БпЛА.

Также уничтожено 72 укрытия для личного состава и место хранения боекомплекта.

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Автор: 

Харьковщина (5577) боевые действия (4332)


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24.10.2024 14:08 Ответить
 
 