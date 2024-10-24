Минулої доби на Харківському напрямку ворог штурмував поблизу Вовчанська та Тихого, втрати росіян становлять 115 осіб, - ОТУ "Харків"

Оперативна обстановка на Харківському напрямку суттєвих змін не зазнала та залишається складною.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ОТУ "Харків".

"Протягом минулої доби ворог дев’ять разів штурмував поблизу населених пунктів Вовчанськ та Тихе. російські окупанти завдали 5 авіаударів із використанням 5 КАБів та 10 НАР. Завдали 41 удар дронами-камікадзе. Здійснили 353 обстріли позицій захисників України", - йдеться в повідомленні.

Сили оборони адекватно реагують на дії ворога та продовжують ефективно нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів.

Втрати ворога за минулу добу становлять 115 істот, з них безповоротні - 41, санітарні – 73, полонені - 2.

На Харківському напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 73 одиниці озброєння та військової техніки, зокрема:

2 танки;

10 артилерійських систем;

1 бойову броньовану машину;

12 автомобілів;

5 одиниць спецтехніки;

43 БпЛА.

Також знищено 72 укриття для особового складу та місце зберігання боєкомплекту.

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