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Новини Війна
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Минулої доби на Харківському напрямку ворог штурмував поблизу Вовчанська та Тихого, втрати росіян становлять 115 осіб, - ОТУ "Харків"

Бойові дії на Харківщині 23 жовтня

Оперативна обстановка на Харківському напрямку суттєвих змін не зазнала та залишається складною. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ОТУ "Харків".

"Протягом минулої доби ворог дев’ять разів штурмував поблизу населених пунктів Вовчанськ та Тихе. російські окупанти завдали 5 авіаударів із використанням 5 КАБів та 10 НАР. Завдали 41 удар дронами-камікадзе. Здійснили 353 обстріли позицій захисників України", - йдеться в повідомленні.

Сили оборони адекватно реагують на дії ворога та продовжують ефективно нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів.

Втрати ворога за минулу добу становлять 115 істот, з них безповоротні - 41, санітарні – 73, полонені - 2.

На Харківському напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 73 одиниці озброєння та військової техніки, зокрема:

  • 2 танки;
  • 10 артилерійських систем;
  • 1 бойову броньовану машину;
  • 12 автомобілів;
  • 5 одиниць спецтехніки;
  • 43 БпЛА.

Також знищено 72 укриття для особового складу та місце зберігання боєкомплекту.

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Автор: 

Харківщина (6054) бойові дії (4092)


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24.10.2024 14:08 Відповісти
 
 