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В разных городах готовятся митинги-провокации для дискредитации военно-политического руководства, - ГУР МО

ГУР попередила про підготовку мітингів-провокацій в Україні

Украинская разведка предупредила о подготовке митингов-провокаций в городах Украины.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО, информирует Цензор.НЕТ.

Так, анонимные аккаунты в мессенджере Telegram ищут людей, согласных за деньги выйти на "митинги", направленные на дискредитацию военно-политического руководства Украины, в частности - спецслужб.

"Тех, кто покупается, просят снимать фото и видео с провокационных акций, чтобы создать "картинку" с целью общественной поляризации и создания напряжения внутри Украины. Соответствующие проплаченные сборища хотят собрать в Киеве, Одессе, Днепре и других областных центрах", - говорится в сообщении.

Военная разведка предостерегает граждан Украины от участия во вредных для национальной безопасности мероприятиях.

Читайте: Украинцев на оккупированных территориях призывают сообщать о вражеской артиллерии в чат-бот єВорог

Автор: 

митинг (2558) провокация (1464) ГУР (469)


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Топ комментарии
+49
Ого знову лодку розхитують пад найпатужнішим !!!! Всі агенти Кремля всі тіко вовчик і дєрьмак ніт!!!
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24.10.2024 15:02 Ответить
+48
Блазень зрозумів, що йому - кінець.
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24.10.2024 15:02 Ответить
+44
А може вже Зеленський з Єрмаком всіх вже заїбали за 6 років? Да ні, такого не може бути, це російське іпсо.
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24.10.2024 15:10 Ответить
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Мітинги... Та до звізди вам ті мітинги.
Януковощ за владу чіплявся хоча порівняно з цією зрадою він просто дух святий, а цих лише стріляти потрібно бо хй куди вони відступлять тим паче он скільки в них заброньованих людей у внутрішній армії та і на рідні болота не втічуть, бо там хйло за такий просьор точно приговорить до ешафоту.
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24.10.2024 16:29 Ответить
Мені цікаво, хто б був кращим для орди Верховним Головнокомандуючим ЗСУ, кого б вони захищали та всіляко втримували в кріслі?
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24.10.2024 16:34 Ответить
А булоб чудово, шоб отих мітінгувальників почала киздти поліція. Побиті телефонують до родичів у ЗСУ. ЗСУ кидає окопи та йде киздити поліцію.
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24.10.2024 16:34 Ответить
Якщо пам'ять мені не зраджує, то фраза "не розкачуйте човен!" - вперше з'явилася у часи правління п'ятого )
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24.10.2024 16:45 Ответить
Віком від 25 до 60 не вийдуть, засцуть ТЦК.
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24.10.2024 16:46 Ответить
73 процента начинают понимать?
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24.10.2024 17:22 Ответить
На жаль інфантилізм не лікується , все одно у них пан Порошенко винен .
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24.10.2024 18:58 Ответить
та шо там дескридитувать,все що треба вони сам зробили.
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24.10.2024 17:34 Ответить
да це не х....по роялю
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24.10.2024 18:10 Ответить
Дискридитують Україну не українці... А сама влада.)))
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24.10.2024 18:16 Ответить
діюча влада - кагал ліквідаторів України.на палю падлюк !!!
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24.10.2024 18:20 Ответить
Сейчас единственные митинги которые проходят - митинги родственников военнослужащих, которые в плену или считаются пропавшими без вести. Но так как эти митинги проходят без согласования с ОП, то надо хотят их взять под контроль и объявить заранее проплаченными, если что...
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24.10.2024 18:20 Ответить
Як це без контролю ? Якби так , то ці мітинги були б під ОПою , а не десь посеред Києва .
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24.10.2024 19:00 Ответить
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24.10.2024 19:14 Ответить
Есть более точная инфа, митингующие собираются подбросить ТЦКашникам миллионы баксятины и припарковать во дворах элитные авто!
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24.10.2024 19:55 Ответить
МайданТРИ і гадя хавченко
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24.10.2024 20:18 Ответить
Геть безтолкового ішака!
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24.10.2024 21:59 Ответить
Влада вже себе давно сама дискредитувала
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24.10.2024 22:49 Ответить
Ахах ну непогана спроба, знаючи що люди вже просто ненавидять цю владу, спробу назвати всіх хто проти потужного диктатора " провокаторами" 🤣
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24.10.2024 23:58 Ответить
А потім будуть "иностранные агенты"...
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25.10.2024 05:10 Ответить
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