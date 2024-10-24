В разных городах готовятся митинги-провокации для дискредитации военно-политического руководства, - ГУР МО
Украинская разведка предупредила о подготовке митингов-провокаций в городах Украины.
Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО, информирует Цензор.НЕТ.
Так, анонимные аккаунты в мессенджере Telegram ищут людей, согласных за деньги выйти на "митинги", направленные на дискредитацию военно-политического руководства Украины, в частности - спецслужб.
"Тех, кто покупается, просят снимать фото и видео с провокационных акций, чтобы создать "картинку" с целью общественной поляризации и создания напряжения внутри Украины. Соответствующие проплаченные сборища хотят собрать в Киеве, Одессе, Днепре и других областных центрах", - говорится в сообщении.
Военная разведка предостерегает граждан Украины от участия во вредных для национальной безопасности мероприятиях.
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Януковощ за владу чіплявся хоча порівняно з цією зрадою він просто дух святий, а цих лише стріляти потрібно бо хй куди вони відступлять тим паче он скільки в них заброньованих людей у внутрішній армії та і на рідні болота не втічуть, бо там хйло за такий просьор точно приговорить до ешафоту.