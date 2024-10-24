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У різних містах готуються мітинги-провокації для дискредитації військово-політичного керівництва, - ГУР МО

ГУР попередила про підготовку мітингів-провокацій в Україні

Українська розвідка попередила про підготовку мітингів-провокацій у містах України.

Про це повідомила пресслужба ГУР МО, інформує Цензор.НЕТ.

Так, анонімні акаунти у месенджері Telegram шукають людей, згодних за гроші вийти на "мітинги", спрямовані на дискредитацію військово-політичного керівництва України, зокрема - спецслужб.

"Тих, хто купується, просять знімати фото та відео з провокативних акцій, аби створити "картинку" з метою суспільної поляризації та створенню напруги всередині України. Відповідні проплачені збіговиська хочуть зібрати у Києві, Одесі, Дніпрі та інших обласних центрах", - йдеться в повідомленні.

Воєнна розвідка застерігає громадян України від участі у шкідливих для національної безпеки заходах.

Читайте: Українців на окупованих територіях закликають повідомляти про ворожу артилерію у чат-бот єВорог

Автор: 

мітинг (755) провокація (786) ГУР (552)


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Топ коментарі
+49
Ого знову лодку розхитують пад найпатужнішим !!!! Всі агенти Кремля всі тіко вовчик і дєрьмак ніт!!!
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24.10.2024 15:02 Відповісти
+48
Блазень зрозумів, що йому - кінець.
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24.10.2024 15:02 Відповісти
+44
А може вже Зеленський з Єрмаком всіх вже заїбали за 6 років? Да ні, такого не може бути, це російське іпсо.
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24.10.2024 15:10 Відповісти
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Мітинги... Та до звізди вам ті мітинги.
Януковощ за владу чіплявся хоча порівняно з цією зрадою він просто дух святий, а цих лише стріляти потрібно бо хй куди вони відступлять тим паче он скільки в них заброньованих людей у внутрішній армії та і на рідні болота не втічуть, бо там хйло за такий просьор точно приговорить до ешафоту.
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24.10.2024 16:29 Відповісти
Мені цікаво, хто б був кращим для орди Верховним Головнокомандуючим ЗСУ, кого б вони захищали та всіляко втримували в кріслі?
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24.10.2024 16:34 Відповісти
А булоб чудово, шоб отих мітінгувальників почала киздти поліція. Побиті телефонують до родичів у ЗСУ. ЗСУ кидає окопи та йде киздити поліцію.
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24.10.2024 16:34 Відповісти
Якщо пам'ять мені не зраджує, то фраза "не розкачуйте човен!" - вперше з'явилася у часи правління п'ятого )
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24.10.2024 16:45 Відповісти
Віком від 25 до 60 не вийдуть, засцуть ТЦК.
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24.10.2024 16:46 Відповісти
73 процента начинают понимать?
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24.10.2024 17:22 Відповісти
На жаль інфантилізм не лікується , все одно у них пан Порошенко винен .
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24.10.2024 18:58 Відповісти
та шо там дескридитувать,все що треба вони сам зробили.
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24.10.2024 17:34 Відповісти
да це не х....по роялю
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24.10.2024 18:10 Відповісти
Дискридитують Україну не українці... А сама влада.)))
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24.10.2024 18:16 Відповісти
діюча влада - кагал ліквідаторів України.на палю падлюк !!!
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24.10.2024 18:20 Відповісти
Сейчас единственные митинги которые проходят - митинги родственников военнослужащих, которые в плену или считаются пропавшими без вести. Но так как эти митинги проходят без согласования с ОП, то надо хотят их взять под контроль и объявить заранее проплаченными, если что...
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24.10.2024 18:20 Відповісти
Як це без контролю ? Якби так , то ці мітинги були б під ОПою , а не десь посеред Києва .
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24.10.2024 19:00 Відповісти
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24.10.2024 19:14 Відповісти
Есть более точная инфа, митингующие собираются подбросить ТЦКашникам миллионы баксятины и припарковать во дворах элитные авто!
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24.10.2024 19:55 Відповісти
МайданТРИ і гадя хавченко
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24.10.2024 20:18 Відповісти
Геть безтолкового ішака!
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24.10.2024 21:59 Відповісти
Влада вже себе давно сама дискредитувала
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24.10.2024 22:49 Відповісти
Ахах ну непогана спроба, знаючи що люди вже просто ненавидять цю владу, спробу назвати всіх хто проти потужного диктатора " провокаторами" 🤣
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24.10.2024 23:58 Відповісти
А потім будуть "иностранные агенты"...
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25.10.2024 05:10 Відповісти
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