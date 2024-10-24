У різних містах готуються мітинги-провокації для дискредитації військово-політичного керівництва, - ГУР МО

Українська розвідка попередила про підготовку мітингів-провокацій у містах України.

Про це повідомила пресслужба ГУР МО, інформує Цензор.НЕТ.

Так, анонімні акаунти у месенджері Telegram шукають людей, згодних за гроші вийти на "мітинги", спрямовані на дискредитацію військово-політичного керівництва України, зокрема - спецслужб.

"Тих, хто купується, просять знімати фото та відео з провокативних акцій, аби створити "картинку" з метою суспільної поляризації та створенню напруги всередині України. Відповідні проплачені збіговиська хочуть зібрати у Києві, Одесі, Дніпрі та інших обласних центрах", - йдеться в повідомленні.

Воєнна розвідка застерігає громадян України від участі у шкідливих для національної безпеки заходах.

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