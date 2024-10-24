У різних містах готуються мітинги-провокації для дискредитації військово-політичного керівництва, - ГУР МО
Українська розвідка попередила про підготовку мітингів-провокацій у містах України.
Про це повідомила пресслужба ГУР МО, інформує Цензор.НЕТ.
Так, анонімні акаунти у месенджері Telegram шукають людей, згодних за гроші вийти на "мітинги", спрямовані на дискредитацію військово-політичного керівництва України, зокрема - спецслужб.
"Тих, хто купується, просять знімати фото та відео з провокативних акцій, аби створити "картинку" з метою суспільної поляризації та створенню напруги всередині України. Відповідні проплачені збіговиська хочуть зібрати у Києві, Одесі, Дніпрі та інших обласних центрах", - йдеться в повідомленні.
Воєнна розвідка застерігає громадян України від участі у шкідливих для національної безпеки заходах.
Топ коментарі
+49 Serhiy Talatynnik
показати весь коментар24.10.2024 15:02 Відповісти Посилання
+48 First
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+44 Сергій Шешеня
показати весь коментар24.10.2024 15:10 Відповісти Посилання
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Януковощ за владу чіплявся хоча порівняно з цією зрадою він просто дух святий, а цих лише стріляти потрібно бо хй куди вони відступлять тим паче он скільки в них заброньованих людей у внутрішній армії та і на рідні болота не втічуть, бо там хйло за такий просьор точно приговорить до ешафоту.