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Позиция США относительно разрешения Украине на дальнобойные удары по РФ остается неизменной, - Салливан

джейк,салліван

Позиция США относительно предоставления разрешения Украине на дальнобойные удары по России западным оружием не изменилась.

Об этом заявил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Советник Байдена не объяснил причин такого решения, но сказал: "Мы предоставляем Украине огромный набор возможностей для защиты ее суверенитета и территориальной целостности, и я чрезвычайно горжусь двумя с половиной годами усилий, которые мы приложили к мобилизации огромного количества таких возможностей для Украины".

Относительно ситуации на фронте он добавил: "Исходя из принципов здравого смысла, если есть артиллерийская система, которая ведет огонь по вам из-за границы в Харькове или в другом месте вдоль украинско-российской границы, вы должны иметь возможность стрелять в ответ". Но удары на дальнюю дистанцию оружием с американскими компонентами, добавил Салливан, Украине запрещены.

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Чиновник подчеркнул, что этот вопрос обсуждали президенты США и Украины во время встречи в Вашингтоне и по телефону на прошлой неделе: "Наша политика не изменилась на данный момент, но эти разговоры будут продолжаться, и я считаю, что их лучше всего проводить за закрытыми дверями, чтобы мы могли решать этот вопрос с нашими украинскими партнерами".

Автор: 

США (27166) Салливан Джейк (257)


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Топ комментарии
+7
Мда, америка ще такою переляканою небула.
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24.10.2024 20:01 Ответить
+4
Ви тепер будете це кожного дня як мантру казати?!
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24.10.2024 20:12 Ответить
+3
Скоро вам Трамп покаже де 5 точка опори...,недовго залишилося радості в громадян США,будете пожинати плоди аналогічного вибору як в Україні.
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24.10.2024 20:02 Ответить
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Не зміниться ні на иоту - іх заклинило?
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24.10.2024 20:00 Ответить
Мда, америка ще такою переляканою небула.
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24.10.2024 20:01 Ответить
Мабуть це не переляк США, а щедрий урожай "зеленої капусти" із портретами американських президентів,котрий перед війною засіяв рашистський окупант .в кишені американських осіб ,відповідальних за прийняття таких рішень???Після таких американських за'яв ,Україні найближчим часом варто чекати рашистського ракетного обстрілу...
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24.10.2024 20:21 Ответить
Невже в США , таки, є корупція? Ай-яй-яй.
Тоді виходить, що корупція в Україні, то білий янгол, по зрівнянню з корупцією в США?
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24.10.2024 20:44 Ответить
Юда ,за корупційні гроші. Сина Бога продав на бичування і розп'яття .Де її немає тільки???
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24.10.2024 20:54 Ответить
Погоджуюсь.
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24.10.2024 21:05 Ответить
Скоро вам Трамп покаже де 5 точка опори...,недовго залишилося радості в громадян США,будете пожинати плоди аналогічного вибору як в Україні.
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24.10.2024 20:02 Ответить
Чим же владних американських політичних діячів тримає *****? За що він ухватився? Бо ці люди так бояться що ладні віддати на поталу Москви пів Європи.
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24.10.2024 20:06 Ответить
Навіщо писати про це кожні півдня. Типу в усьому винна Америка? Що змінять ці 20 ATACMS, якщо взагалі кудись потраплять. Для чого це потрібно Зеленському? Показати кацапам що США почали участь у війні, тримайтеся буряти? Україна відступає, мільйон цілей на фронті. А цей актор продовжує грати свою комедію.
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24.10.2024 20:07 Ответить
Піпл хаває. Це ж улюблена шарманка зєльоного лідора.
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24.10.2024 20:26 Ответить
Це сказав не Зеленський, а Салліван. Ти заголовки хоч читаєш? А Україна відступає і гинуть наші люди якраз із цеї причини - мало зброї, заборони на використання та стабільна нерішучість Заходу у наданні тотальної нам переваги.
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24.10.2024 20:49 Ответить
Ви тепер будете це кожного дня як мантру казати?!
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24.10.2024 20:12 Ответить
Не дозволяють західною, треба стріляти своєю, японською і південнокорейською.
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24.10.2024 20:41 Ответить
Заїла пластинка програвача ... Одне й теж, незмінна, та незмінна
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24.10.2024 20:43 Ответить
гандони недороблені.
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24.10.2024 20:47 Ответить
Та що ви зраду розвели після слів селіванова.

Зараз тіко США отримають докази, що північна корея точно напала на Україну, так штати своїх солдатів пришлють. Скріньте цей комент!
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24.10.2024 20:56 Ответить
ніколи вони цього не зроблять
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24.10.2024 22:08 Ответить
Треба мати власну зброю😐
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24.10.2024 22:11 Ответить
"...я надзвичайно пишаюся двома з половиною роками зусиль, які ми доклали до мобілізації величезної кількості таких можливостей для України" Джерело:

Чим же ви пишаєтеся, пане Салліван? Ви дієте всупереч рішенням Конгресу та ігноруєте думку більшості громадян США, щодо допомоги Україні, яка на ваших очах спливає кровʼю у війні проти ворога, який явно переважає можливості України в усіх компонентах війни.
Результат ваших особистих дій - вочевидь недостатня , крапельна допомога, обмеження та заборони в застосуванні озброєнь, реверанси і таємні домовленості з ворогами України -терористами путіна.
Наслідки для України - руйнування економіки, інфраструктури, населених пунктів, загибель десятків тисяч військових та громадян України та вкрай важка ситуація на фронті.
Чим пишаєтеся? Не соромно?
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24.10.2024 23:05 Ответить
Так стара платівка заїла, треба чекати ріень вже нової американської влади.
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25.10.2024 06:35 Ответить
 
 