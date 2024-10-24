Позиция США относительно разрешения Украине на дальнобойные удары по РФ остается неизменной, - Салливан

Позиция США относительно предоставления разрешения Украине на дальнобойные удары по России западным оружием не изменилась.

Об этом заявил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Советник Байдена не объяснил причин такого решения, но сказал: "Мы предоставляем Украине огромный набор возможностей для защиты ее суверенитета и территориальной целостности, и я чрезвычайно горжусь двумя с половиной годами усилий, которые мы приложили к мобилизации огромного количества таких возможностей для Украины".

Относительно ситуации на фронте он добавил: "Исходя из принципов здравого смысла, если есть артиллерийская система, которая ведет огонь по вам из-за границы в Харькове или в другом месте вдоль украинско-российской границы, вы должны иметь возможность стрелять в ответ". Но удары на дальнюю дистанцию оружием с американскими компонентами, добавил Салливан, Украине запрещены.

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Чиновник подчеркнул, что этот вопрос обсуждали президенты США и Украины во время встречи в Вашингтоне и по телефону на прошлой неделе: "Наша политика не изменилась на данный момент, но эти разговоры будут продолжаться, и я считаю, что их лучше всего проводить за закрытыми дверями, чтобы мы могли решать этот вопрос с нашими украинскими партнерами".