Позиция США относительно разрешения Украине на дальнобойные удары по РФ остается неизменной, - Салливан
Позиция США относительно предоставления разрешения Украине на дальнобойные удары по России западным оружием не изменилась.
Об этом заявил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
Советник Байдена не объяснил причин такого решения, но сказал: "Мы предоставляем Украине огромный набор возможностей для защиты ее суверенитета и территориальной целостности, и я чрезвычайно горжусь двумя с половиной годами усилий, которые мы приложили к мобилизации огромного количества таких возможностей для Украины".
Относительно ситуации на фронте он добавил: "Исходя из принципов здравого смысла, если есть артиллерийская система, которая ведет огонь по вам из-за границы в Харькове или в другом месте вдоль украинско-российской границы, вы должны иметь возможность стрелять в ответ". Но удары на дальнюю дистанцию оружием с американскими компонентами, добавил Салливан, Украине запрещены.
Чиновник подчеркнул, что этот вопрос обсуждали президенты США и Украины во время встречи в Вашингтоне и по телефону на прошлой неделе: "Наша политика не изменилась на данный момент, но эти разговоры будут продолжаться, и я считаю, что их лучше всего проводить за закрытыми дверями, чтобы мы могли решать этот вопрос с нашими украинскими партнерами".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Тоді виходить, що корупція в Україні, то білий янгол, по зрівнянню з корупцією в США?
Зараз тіко США отримають докази, що північна корея точно напала на Україну, так штати своїх солдатів пришлють. Скріньте цей комент!
Чим же ви пишаєтеся, пане Салліван? Ви дієте всупереч рішенням Конгресу та ігноруєте думку більшості громадян США, щодо допомоги Україні, яка на ваших очах спливає кровʼю у війні проти ворога, який явно переважає можливості України в усіх компонентах війни.
Результат ваших особистих дій - вочевидь недостатня , крапельна допомога, обмеження та заборони в застосуванні озброєнь, реверанси і таємні домовленості з ворогами України -терористами путіна.
Наслідки для України - руйнування економіки, інфраструктури, населених пунктів, загибель десятків тисяч військових та громадян України та вкрай важка ситуація на фронті.
Чим пишаєтеся? Не соромно?