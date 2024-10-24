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Позиція США щодо дозволу Україні на далекобійні удари по РФ залишається незмінною, - Салліван

джейк,салліван

Позиція США щодо надання дозволу Україні на далекобійні удари по Росії західною зброєю не змінилася.

Про це заявив радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Радник Байдена не пояснив причин такого рішення, але сказав: "Ми надаємо Україні величезний набір можливостей для захисту її суверенітету та територіальної цілісності, і я надзвичайно пишаюся двома з половиною роками зусиль, які ми доклали до мобілізації величезної кількості таких можливостей для України".

Стосовно ситуації на фронті він додав: "Виходячи з принципів здорового глузду, якщо є артилерійська система, яка веде вогонь по вас з-за кордону в Харкові чи в іншому місці вздовж українсько-російського кордону, ви повинні мати можливість стріляти у відповідь". Але удари на дальню дистанцію зброєю з американськими компонентами, додав Салліван, Україні заборонені.

Також читайте: Салліван про вступ України в НАТО: Потрібно ще провести відповідні реформи та виконати умови безпеки

Посадовець наголосив, що це питання обговорювали президенти США та України під час зустрічі у Вашингтоні та телефоном минулого тижня: "Наша політика не змінилася на цей момент, але ці розмови триватимуть, і я вважаю, що їх найкраще проводити за закритими дверима, щоб ми могли розв'язувати це питання з нашими українськими партнерами".

Автор: 

США (23465) Салліван Джейк (295)


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Топ коментарі
+7
Мда, америка ще такою переляканою небула.
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24.10.2024 20:01 Відповісти
+4
Ви тепер будете це кожного дня як мантру казати?!
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24.10.2024 20:12 Відповісти
+3
Скоро вам Трамп покаже де 5 точка опори...,недовго залишилося радості в громадян США,будете пожинати плоди аналогічного вибору як в Україні.
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24.10.2024 20:02 Відповісти
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Не зміниться ні на иоту - іх заклинило?
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24.10.2024 20:00 Відповісти
Мда, америка ще такою переляканою небула.
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24.10.2024 20:01 Відповісти
Мабуть це не переляк США, а щедрий урожай "зеленої капусти" із портретами американських президентів,котрий перед війною засіяв рашистський окупант .в кишені американських осіб ,відповідальних за прийняття таких рішень???Після таких американських за'яв ,Україні найближчим часом варто чекати рашистського ракетного обстрілу...
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24.10.2024 20:21 Відповісти
Невже в США , таки, є корупція? Ай-яй-яй.
Тоді виходить, що корупція в Україні, то білий янгол, по зрівнянню з корупцією в США?
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24.10.2024 20:44 Відповісти
Юда ,за корупційні гроші. Сина Бога продав на бичування і розп'яття .Де її немає тільки???
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24.10.2024 20:54 Відповісти
Погоджуюсь.
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24.10.2024 21:05 Відповісти
Скоро вам Трамп покаже де 5 точка опори...,недовго залишилося радості в громадян США,будете пожинати плоди аналогічного вибору як в Україні.
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24.10.2024 20:02 Відповісти
Чим же владних американських політичних діячів тримає *****? За що він ухватився? Бо ці люди так бояться що ладні віддати на поталу Москви пів Європи.
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24.10.2024 20:06 Відповісти
Навіщо писати про це кожні півдня. Типу в усьому винна Америка? Що змінять ці 20 ATACMS, якщо взагалі кудись потраплять. Для чого це потрібно Зеленському? Показати кацапам що США почали участь у війні, тримайтеся буряти? Україна відступає, мільйон цілей на фронті. А цей актор продовжує грати свою комедію.
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24.10.2024 20:07 Відповісти
Піпл хаває. Це ж улюблена шарманка зєльоного лідора.
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24.10.2024 20:26 Відповісти
Це сказав не Зеленський, а Салліван. Ти заголовки хоч читаєш? А Україна відступає і гинуть наші люди якраз із цеї причини - мало зброї, заборони на використання та стабільна нерішучість Заходу у наданні тотальної нам переваги.
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24.10.2024 20:49 Відповісти
Ви тепер будете це кожного дня як мантру казати?!
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24.10.2024 20:12 Відповісти
Не дозволяють західною, треба стріляти своєю, японською і південнокорейською.
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24.10.2024 20:41 Відповісти
Заїла пластинка програвача ... Одне й теж, незмінна, та незмінна
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24.10.2024 20:43 Відповісти
гандони недороблені.
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24.10.2024 20:47 Відповісти
Та що ви зраду розвели після слів селіванова.

Зараз тіко США отримають докази, що північна корея точно напала на Україну, так штати своїх солдатів пришлють. Скріньте цей комент!
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24.10.2024 20:56 Відповісти
ніколи вони цього не зроблять
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24.10.2024 22:08 Відповісти
Треба мати власну зброю😐
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24.10.2024 22:11 Відповісти
"...я надзвичайно пишаюся двома з половиною роками зусиль, які ми доклали до мобілізації величезної кількості таких можливостей для України" Джерело:

Чим же ви пишаєтеся, пане Салліван? Ви дієте всупереч рішенням Конгресу та ігноруєте думку більшості громадян США, щодо допомоги Україні, яка на ваших очах спливає кровʼю у війні проти ворога, який явно переважає можливості України в усіх компонентах війни.
Результат ваших особистих дій - вочевидь недостатня , крапельна допомога, обмеження та заборони в застосуванні озброєнь, реверанси і таємні домовленості з ворогами України -терористами путіна.
Наслідки для України - руйнування економіки, інфраструктури, населених пунктів, загибель десятків тисяч військових та громадян України та вкрай важка ситуація на фронті.
Чим пишаєтеся? Не соромно?
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24.10.2024 23:05 Відповісти
Так стара платівка заїла, треба чекати ріень вже нової американської влади.
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25.10.2024 06:35 Відповісти
 
 