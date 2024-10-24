Позиція США щодо дозволу Україні на далекобійні удари по РФ залишається незмінною, - Салліван
Позиція США щодо надання дозволу Україні на далекобійні удари по Росії західною зброєю не змінилася.
Про це заявив радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
Радник Байдена не пояснив причин такого рішення, але сказав: "Ми надаємо Україні величезний набір можливостей для захисту її суверенітету та територіальної цілісності, і я надзвичайно пишаюся двома з половиною роками зусиль, які ми доклали до мобілізації величезної кількості таких можливостей для України".
Стосовно ситуації на фронті він додав: "Виходячи з принципів здорового глузду, якщо є артилерійська система, яка веде вогонь по вас з-за кордону в Харкові чи в іншому місці вздовж українсько-російського кордону, ви повинні мати можливість стріляти у відповідь". Але удари на дальню дистанцію зброєю з американськими компонентами, додав Салліван, Україні заборонені.
Посадовець наголосив, що це питання обговорювали президенти США та України під час зустрічі у Вашингтоні та телефоном минулого тижня: "Наша політика не змінилася на цей момент, але ці розмови триватимуть, і я вважаю, що їх найкраще проводити за закритими дверима, щоб ми могли розв'язувати це питання з нашими українськими партнерами".
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Тоді виходить, що корупція в Україні, то білий янгол, по зрівнянню з корупцією в США?
Зараз тіко США отримають докази, що північна корея точно напала на Україну, так штати своїх солдатів пришлють. Скріньте цей комент!
Чим же ви пишаєтеся, пане Салліван? Ви дієте всупереч рішенням Конгресу та ігноруєте думку більшості громадян США, щодо допомоги Україні, яка на ваших очах спливає кровʼю у війні проти ворога, який явно переважає можливості України в усіх компонентах війни.
Результат ваших особистих дій - вочевидь недостатня , крапельна допомога, обмеження та заборони в застосуванні озброєнь, реверанси і таємні домовленості з ворогами України -терористами путіна.
Наслідки для України - руйнування економіки, інфраструктури, населених пунктів, загибель десятків тисяч військових та громадян України та вкрай важка ситуація на фронті.
Чим пишаєтеся? Не соромно?