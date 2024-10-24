Позиція США щодо дозволу Україні на далекобійні удари по РФ залишається незмінною, - Салліван

Позиція США щодо надання дозволу Україні на далекобійні удари по Росії західною зброєю не змінилася.

Про це заявив радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Радник Байдена не пояснив причин такого рішення, але сказав: "Ми надаємо Україні величезний набір можливостей для захисту її суверенітету та територіальної цілісності, і я надзвичайно пишаюся двома з половиною роками зусиль, які ми доклали до мобілізації величезної кількості таких можливостей для України".

Стосовно ситуації на фронті він додав: "Виходячи з принципів здорового глузду, якщо є артилерійська система, яка веде вогонь по вас з-за кордону в Харкові чи в іншому місці вздовж українсько-російського кордону, ви повинні мати можливість стріляти у відповідь". Але удари на дальню дистанцію зброєю з американськими компонентами, додав Салліван, Україні заборонені.

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Посадовець наголосив, що це питання обговорювали президенти США та України під час зустрічі у Вашингтоні та телефоном минулого тижня: "Наша політика не змінилася на цей момент, але ці розмови триватимуть, і я вважаю, що їх найкраще проводити за закритими дверима, щоб ми могли розв'язувати це питання з нашими українськими партнерами".