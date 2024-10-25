Армия США применяет уроки из опыта ВСУ в войне с РФ, - Салливан
США уже применяют в своей оборонной отрасли уроки из российско-украинской войны.
Об этом заявил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан в Национальном университете обороны, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
Салливан отметил: в ближайшие 10 лет мир ожидает больше технологических изменений, чем за последние полвека. Отдельной важной темой является применение искусственного интеллекта в оборонной отрасли и для противодействия дезинформации, в частности - со стороны России, Ирана и Китая, как и их попыток влияния на выборы в США.
В контексте новых технологий Салливан также отметил, что Украина во время войны является "живым примером" быстрого внедрения технологий, в том числе - технологии с поддержкой искусственного интеллекта на поле боя. Этот опыт, говорит представитель Белого дома, побуждает и США менять, например, технологию БПЛА, обновлять программное обеспечение, корректировать возможности электронной борьбы, бороться с угрозами "новыми и разными способами".
"Фактически за последние два с половиной года в войне России против Украины армия Соединенных Штатов получила огромное количество уроков и начала использовать некоторые из этих уроков. Поэтому, на мой взгляд, это должно быть именно то пособие, которое мы можем применить для внедрения изменений в армии США с точки зрения ее способности быстро принимать новые технологии".
Речь идет, по словам Салливана, в частности о приспособлении подходов и программного обеспечения к таким условиям, когда системы оружия могут динамично меняться и "уже через месяц выглядеть иначе, чем сегодня".
"Нам нужна целая экосистема развития, закупки и развертывания, которые отличаются от того, как мы действовали до сих пор, учитывая более статичные системы, которые мы используем сегодня", - сказал Салливан.
По его словам, в Минобороны США уже работают не только над отдельными инициативами, а и над общим подходом к тому, как ведутся дела в системе обеспечения оружием американской армии в целом.
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Ви поняття не маєте і не розумієте, що саме відбувається на фронті в Україні, особливо "на землі", бо ніколи не мали справу з ворогом такої сили, як путінська диктатура і армія.
Єдина можливість для армії США отримати значущий досвід і привести свою армію у відповідність вимогам ******** війни - припинити демагогію і реально включитись у війну з рашистами на боці України у військовій коаліції.
Що вже казати про різних там гутеришів, що плазують перед ******.
https://www.wsj.com/opinion/dei-is-crushing-military-recruitment-family-recommendations-diversity-equity-inclusion-7be6240c?st=CF5o9M&reflink=desktopwebshare_permalink DEI пригнічує набір військових Ветерани, стурбовані якістю керівництва, радять молодим членам сім'ї не приєднуватися.
Протягом останніх трьох років Пентагон поступово створював бюрократію різноманітності, справедливості та залучення. Офіцери з різноманітності були призначені по всіх рядах, систематично замінюючи філософію «дальтоніків» Коліна Пауелла звітуванням про особистість вище по ланцюгу командування. Військово-повітряні сили випустили меморандум у 2022 році, встановлюючи конкретні расові та статеві квоти для офіцерів. У 2023 році президент Байден заявив, що різноманітність необхідна для «всіх успішних військових операцій», наказавши впровадити DEI в усі ряди.
https://www.wsj.com/opinion/dei-is-crushing-military-recruitment-family-recommendations-diversity-equity-inclusion-7be6240c?st=CF5o9M&reflink=desktopwebshare_permalink