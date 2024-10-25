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Новости Война
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Армия США применяет уроки из опыта ВСУ в войне с РФ, - Салливан

Радник Байдена Джейк Салліван

США уже применяют в своей оборонной отрасли уроки из российско-украинской войны.

Об этом заявил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан в Национальном университете обороны, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Салливан отметил: в ближайшие 10 лет мир ожидает больше технологических изменений, чем за последние полвека. Отдельной важной темой является применение искусственного интеллекта в оборонной отрасли и для противодействия дезинформации, в частности - со стороны России, Ирана и Китая, как и их попыток влияния на выборы в США.

В контексте новых технологий Салливан также отметил, что Украина во время войны является "живым примером" быстрого внедрения технологий, в том числе - технологии с поддержкой искусственного интеллекта на поле боя. Этот опыт, говорит представитель Белого дома, побуждает и США менять, например, технологию БПЛА, обновлять программное обеспечение, корректировать возможности электронной борьбы, бороться с угрозами "новыми и разными способами".

"Фактически за последние два с половиной года в войне России против Украины армия Соединенных Штатов получила огромное количество уроков и начала использовать некоторые из этих уроков. Поэтому, на мой взгляд, это должно быть именно то пособие, которое мы можем применить для внедрения изменений в армии США с точки зрения ее способности быстро принимать новые технологии".

Также читайте: Позиция США относительно разрешения Украине на дальнобойные удары по РФ остается неизменной, - Салливан

Речь идет, по словам Салливана, в частности о приспособлении подходов и программного обеспечения к таким условиям, когда системы оружия могут динамично меняться и "уже через месяц выглядеть иначе, чем сегодня".

"Нам нужна целая экосистема развития, закупки и развертывания, которые отличаются от того, как мы действовали до сих пор, учитывая более статичные системы, которые мы используем сегодня", - сказал Салливан.

По его словам, в Минобороны США уже работают не только над отдельными инициативами, а и над общим подходом к тому, как ведутся дела в системе обеспечения оружием американской армии в целом.

Читайте также: Салливан о вступлении в НАТО: Украине нужно еще провести соответствующие реформы и выполнить условия безопасности

Автор: 

США (27166) Салливан Джейк (257)


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Топ комментарии
+14
Україна платить кров'ю за ці «дослідження»
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25.10.2024 00:13 Ответить
+11
то могли б щось типу роялті Україні заплатити за цей досвід, дослідники хрінові
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25.10.2024 00:12 Ответить
+11
Армія США забилась під лавку і тремтить від страху, що доведеться воювати з пітьмою. Ії не видно й не чути.
Що вже казати про різних там гутеришів, що плазують перед ******.

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25.10.2024 00:45 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
то могли б щось типу роялті Україні заплатити за цей досвід, дослідники хрінові
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25.10.2024 00:12 Ответить
Україна платить кров'ю за ці «дослідження»
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25.10.2024 00:13 Ответить
Так, українці плпатять кров'ю, але не за дослідження США, а за вибори у 2019 році, та виборах у 2010 році ворюгу-зека, а до того комуняків Крівчука і Кучму.
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25.10.2024 08:54 Ответить
То про які стандарти НАТО йшла мова?

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25.10.2024 00:25 Ответить
Ваши поради, пан Салліван, так само, як і результати роботи в адміністрації Байдена є непристойно невдалими.
Ви поняття не маєте і не розумієте, що саме відбувається на фронті в Україні, особливо "на землі", бо ніколи не мали справу з ворогом такої сили, як путінська диктатура і армія.
Єдина можливість для армії США отримати значущий досвід і привести свою армію у відповідність вимогам ******** війни - припинити демагогію і реально включитись у війну з рашистами на боці України у військовій коаліції.
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25.10.2024 00:39 Ответить
Армія США забилась під лавку і тремтить від страху, що доведеться воювати з пітьмою. Ії не видно й не чути.
Що вже казати про різних там гутеришів, що плазують перед ******.

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25.10.2024 00:45 Ответить
Так їм на нас чхати. Ми просто дуже дешеві чмошники яких можна хоч 20 років варити тут проти РФ. А потім вони почнуть "перезавантаження" з РФ
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25.10.2024 01:19 Ответить
Йди до бісової матері,салліван. Чмо.
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25.10.2024 06:06 Ответить
🔥🔥🔥🔥🔥
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25.10.2024 07:05 Ответить
Толерастію вони втілюють на чолі з Остіном.
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25.10.2024 06:13 Ответить
Нажаль у парашкі з кітаєм є всі шанси перемогти західни країни. І економіка тут недочого. Варвари по камінчікам розібрали економічно розвинуний Рим. Кортес з групою психопатів знищів Астецьку імперію. І все тому, що їм в голову не приходило, що це неможливо.
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25.10.2024 10:01 Ответить
Дуже розумно. Бо вчітися треба не тільки на своїх помилках. Нажаль, дехто дуже зелений та творчий цьго ніколи не розумів, судячі по 2019-22му рокам його артістичної кар'єри.
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25.10.2024 13:16 Ответить
 
 