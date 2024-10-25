Армия США применяет уроки из опыта ВСУ в войне с РФ, - Салливан

США уже применяют в своей оборонной отрасли уроки из российско-украинской войны.

Об этом заявил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан в Национальном университете обороны, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Салливан отметил: в ближайшие 10 лет мир ожидает больше технологических изменений, чем за последние полвека. Отдельной важной темой является применение искусственного интеллекта в оборонной отрасли и для противодействия дезинформации, в частности - со стороны России, Ирана и Китая, как и их попыток влияния на выборы в США.

В контексте новых технологий Салливан также отметил, что Украина во время войны является "живым примером" быстрого внедрения технологий, в том числе - технологии с поддержкой искусственного интеллекта на поле боя. Этот опыт, говорит представитель Белого дома, побуждает и США менять, например, технологию БПЛА, обновлять программное обеспечение, корректировать возможности электронной борьбы, бороться с угрозами "новыми и разными способами".

"Фактически за последние два с половиной года в войне России против Украины армия Соединенных Штатов получила огромное количество уроков и начала использовать некоторые из этих уроков. Поэтому, на мой взгляд, это должно быть именно то пособие, которое мы можем применить для внедрения изменений в армии США с точки зрения ее способности быстро принимать новые технологии".

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Речь идет, по словам Салливана, в частности о приспособлении подходов и программного обеспечения к таким условиям, когда системы оружия могут динамично меняться и "уже через месяц выглядеть иначе, чем сегодня".

"Нам нужна целая экосистема развития, закупки и развертывания, которые отличаются от того, как мы действовали до сих пор, учитывая более статичные системы, которые мы используем сегодня", - сказал Салливан.

По его словам, в Минобороны США уже работают не только над отдельными инициативами, а и над общим подходом к тому, как ведутся дела в системе обеспечения оружием американской армии в целом.

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