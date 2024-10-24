Армія США втілює уроки із досвіду ЗСУ у війні з Росією, - Салліван
США вже застосовують у власній оборонній галузі уроки з російсько-української війни.
Про це заявив радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван у Національному університеті оборони, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
Салліван наголосив: у найближчі 10 років на світ очікує більше технологічних змін, ніж за останні пів століття. Окремою важливою темою є застосування штучного інтелекту в оборонній галузі та для протидії дезінформації, зокрема з боку Росії, Ірану та Китаю, як і їхніх спроб впливу на вибори у США.
У контексті нових технологій Салліван також наголосив, що Україна під час війни є "живим прикладом" швидкого впровадження технологій, у тому числі технології з підтримкою штучного інтелекту на полі бою. Цей досвід, каже представник Білого дому, спонукає і США змінювати, наприклад, технологію БПЛА, оновлювати програмне забезпечення, коригувати можливості електронної боротьби, боротися із загрозами "новими та різними способами".
"Фактично за останні два з половиною роки у війні Росії проти України армія Сполучених Штатів отримала величезну кількість уроків і почала використовувати деякі з цих уроків. Тож, на мій погляд, це має бути саме той посібник, який ми можемо застосувати для упровадження змін в армії США з погляду її здатності швидко приймати нові технології".
Йдеться, за словами Саллівана, зокрема про пристосування підходів і програмного забезпечення до таких умов, коли системи зброї можуть динамічно змінюватися і "вже за місяць мати інший вигляд, ніж сьогодні".
"Нам потрібна ціла екосистема розвитку, закупівлі та розгортання, які відрізняються від того, як ми діяли досі з огляду на більш статичні системи, які ми використовуємо сьогодні", – сказав Салліван.
За його словами, у Міноборони США вже працюють не тільки над окремими ініціативами, а і над загальним підходом до того, як ведуться справи у системі забезпечення зброєю американської армії загалом.
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Ви поняття не маєте і не розумієте, що саме відбувається на фронті в Україні, особливо "на землі", бо ніколи не мали справу з ворогом такої сили, як путінська диктатура і армія.
Єдина можливість для армії США отримати значущий досвід і привести свою армію у відповідність вимогам ******** війни - припинити демагогію і реально включитись у війну з рашистами на боці України у військовій коаліції.
Що вже казати про різних там гутеришів, що плазують перед ******.
https://www.wsj.com/opinion/dei-is-crushing-military-recruitment-family-recommendations-diversity-equity-inclusion-7be6240c?st=CF5o9M&reflink=desktopwebshare_permalink DEI пригнічує набір військових Ветерани, стурбовані якістю керівництва, радять молодим членам сім'ї не приєднуватися.
Протягом останніх трьох років Пентагон поступово створював бюрократію різноманітності, справедливості та залучення. Офіцери з різноманітності були призначені по всіх рядах, систематично замінюючи філософію «дальтоніків» Коліна Пауелла звітуванням про особистість вище по ланцюгу командування. Військово-повітряні сили випустили меморандум у 2022 році, встановлюючи конкретні расові та статеві квоти для офіцерів. У 2023 році президент Байден заявив, що різноманітність необхідна для «всіх успішних військових операцій», наказавши впровадити DEI в усі ряди.
https://www.wsj.com/opinion/dei-is-crushing-military-recruitment-family-recommendations-diversity-equity-inclusion-7be6240c?st=CF5o9M&reflink=desktopwebshare_permalink