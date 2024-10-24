Армія США втілює уроки із досвіду ЗСУ у війні з Росією, - Салліван

США вже застосовують у власній оборонній галузі уроки з російсько-української війни.

Про це заявив радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван у Національному університеті оборони, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Салліван наголосив: у найближчі 10 років на світ очікує більше технологічних змін, ніж за останні пів століття. Окремою важливою темою є застосування штучного інтелекту в оборонній галузі та для протидії дезінформації, зокрема з боку Росії, Ірану та Китаю, як і їхніх спроб впливу на вибори у США.

У контексті нових технологій Салліван також наголосив, що Україна під час війни є "живим прикладом" швидкого впровадження технологій, у тому числі технології з підтримкою штучного інтелекту на полі бою. Цей досвід, каже представник Білого дому, спонукає і США змінювати, наприклад, технологію БПЛА, оновлювати програмне забезпечення, коригувати можливості електронної боротьби, боротися із загрозами "новими та різними способами".

"Фактично за останні два з половиною роки у війні Росії проти України армія Сполучених Штатів отримала величезну кількість уроків і почала використовувати деякі з цих уроків. Тож, на мій погляд, це має бути саме той посібник, який ми можемо застосувати для упровадження змін в армії США з погляду її здатності швидко приймати нові технології".

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Йдеться, за словами Саллівана, зокрема про пристосування підходів і програмного забезпечення до таких умов, коли системи зброї можуть динамічно змінюватися і "вже за місяць мати інший вигляд, ніж сьогодні".

"Нам потрібна ціла екосистема розвитку, закупівлі та розгортання, які відрізняються від того, як ми діяли досі з огляду на більш статичні системи, які ми використовуємо сьогодні", – сказав Салліван.

За його словами, у Міноборони США вже працюють не тільки над окремими ініціативами, а і над загальним підходом до того, як ведуться справи у системі забезпечення зброєю американської армії загалом.

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