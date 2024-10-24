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Новини Війна
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Армія США втілює уроки із досвіду ЗСУ у війні з Росією, - Салліван

Радник Байдена Джейк Салліван

США вже застосовують у власній оборонній галузі уроки з російсько-української війни.

Про це заявив радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван у Національному університеті оборони, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Салліван наголосив: у найближчі 10 років на світ очікує більше технологічних змін, ніж за останні пів століття. Окремою важливою темою є застосування штучного інтелекту в оборонній галузі та для протидії дезінформації, зокрема з боку Росії, Ірану та Китаю, як і їхніх спроб впливу на вибори у США.

У контексті нових технологій Салліван також наголосив, що Україна під час війни є "живим прикладом" швидкого впровадження технологій, у тому числі технології з підтримкою штучного інтелекту на полі бою. Цей досвід, каже представник Білого дому, спонукає і США змінювати, наприклад, технологію БПЛА, оновлювати програмне забезпечення, коригувати можливості електронної боротьби, боротися із загрозами "новими та різними способами".

"Фактично за останні два з половиною роки у війні Росії проти України армія Сполучених Штатів отримала величезну кількість уроків і почала використовувати деякі з цих уроків. Тож, на мій погляд, це має бути саме той посібник, який ми можемо застосувати для упровадження змін в армії США з погляду її здатності швидко приймати нові технології".

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Йдеться, за словами Саллівана, зокрема про пристосування підходів і програмного забезпечення до таких умов, коли системи зброї можуть динамічно змінюватися і "вже за місяць мати інший вигляд, ніж сьогодні".

"Нам потрібна ціла екосистема розвитку, закупівлі та розгортання, які відрізняються від того, як ми діяли досі з огляду на більш статичні системи, які ми використовуємо сьогодні", – сказав Салліван.

За його словами, у Міноборони США вже працюють не тільки над окремими ініціативами, а і над загальним підходом до того, як ведуться справи у системі забезпечення зброєю американської армії загалом.

Читайте також: Позиція США щодо дозволу Україні на далекобійні удари по РФ залишається незмінною, - Салліван

Автор: 

США (23449) Салліван Джейк (295)


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Топ коментарі
+14
Україна платить кров'ю за ці «дослідження»
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25.10.2024 00:13 Відповісти
+11
то могли б щось типу роялті Україні заплатити за цей досвід, дослідники хрінові
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25.10.2024 00:12 Відповісти
+11
Армія США забилась під лавку і тремтить від страху, що доведеться воювати з пітьмою. Ії не видно й не чути.
Що вже казати про різних там гутеришів, що плазують перед ******.

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25.10.2024 00:45 Відповісти
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то могли б щось типу роялті Україні заплатити за цей досвід, дослідники хрінові
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25.10.2024 00:12 Відповісти
Україна платить кров'ю за ці «дослідження»
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25.10.2024 00:13 Відповісти
Так, українці плпатять кров'ю, але не за дослідження США, а за вибори у 2019 році, та виборах у 2010 році ворюгу-зека, а до того комуняків Крівчука і Кучму.
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25.10.2024 08:54 Відповісти
То про які стандарти НАТО йшла мова?

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25.10.2024 00:25 Відповісти
Ваши поради, пан Салліван, так само, як і результати роботи в адміністрації Байдена є непристойно невдалими.
Ви поняття не маєте і не розумієте, що саме відбувається на фронті в Україні, особливо "на землі", бо ніколи не мали справу з ворогом такої сили, як путінська диктатура і армія.
Єдина можливість для армії США отримати значущий досвід і привести свою армію у відповідність вимогам ******** війни - припинити демагогію і реально включитись у війну з рашистами на боці України у військовій коаліції.
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25.10.2024 00:39 Відповісти
Армія США забилась під лавку і тремтить від страху, що доведеться воювати з пітьмою. Ії не видно й не чути.
Що вже казати про різних там гутеришів, що плазують перед ******.

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25.10.2024 00:45 Відповісти
Так їм на нас чхати. Ми просто дуже дешеві чмошники яких можна хоч 20 років варити тут проти РФ. А потім вони почнуть "перезавантаження" з РФ
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25.10.2024 01:19 Відповісти
Йди до бісової матері,салліван. Чмо.
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25.10.2024 06:06 Відповісти
🔥🔥🔥🔥🔥
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25.10.2024 07:05 Відповісти
Толерастію вони втілюють на чолі з Остіном.
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25.10.2024 06:13 Відповісти
Нажаль у парашкі з кітаєм є всі шанси перемогти західни країни. І економіка тут недочого. Варвари по камінчікам розібрали економічно розвинуний Рим. Кортес з групою психопатів знищів Астецьку імперію. І все тому, що їм в голову не приходило, що це неможливо.
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25.10.2024 10:01 Відповісти
Дуже розумно. Бо вчітися треба не тільки на своїх помилках. Нажаль, дехто дуже зелений та творчий цьго ніколи не розумів, судячі по 2019-22му рокам його артістичної кар'єри.
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25.10.2024 13:16 Відповісти
 
 