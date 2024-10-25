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Оккупанты 47 раз обстреливали Сумщину в течение дня: зафиксировано 108 взрывов

Наслідки обстрілів Сумщини 24 жовтня

24 октября россияне совершили 47 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 108 взрывов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Сумской ОВА.

Обстрелам подверглись, в частности:

  • Середино-Будская громада: враг бил из минометов (1 взрыв), РСЗО (5 взрывов. В результате минометного обстрела поврежден 1 частный дом.
  • Хотинская громада: осуществлен авиаудар (КАБ) (4 взрыва).
  • Белопольская громада: нанесен обстрел FPV-дроном (1 взрыв), артиллерийский обстрел (2 взрыва).
  • Краснопольская громада: 22 мины сбросили россияне на территорию громады. Также были обстрелы FPV-дронами (6 взрывов), гранатометный обстрел (СПГ) (7 взрывов), артиллерийский обстрел (10 взрывов) и сброс взрывных устройств с БПЛА (3 взрыва).
  • Юнаковская громада: враг ударил из артиллерии (САУ) (20 взрывов).

Читайте также: Основной угрозой для Сумщины сейчас являются систематические воздушные атаки врага, самыми массированными средствами поражения стали FPV-дроны, - ОВА

  • Эсманьская громада: россияне били из артиллерии (3 взрыва).
  • Великописаревская громада: зафиксирован авиаудар (КАБ) (1 взрыв), обстрел FPV-дронами (4 взрыва), в результате чего произошло возгорание жилого дома.
  • Шалыгинская громада: были артиллерийский обстрел (6 взрывов), обстрелы FPV-дронами (2 взрыва).
  • Эсманьская громада: осуществлен обстрел FPV-дронами (3 взрыва).
  • Новослободская громада: зафиксирован обстрел FPV-дронами (7 взрывов).

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Автор: 

обстрел (27913) Сумская область (3337)


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