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Окупанти 47 разів обстрілювали Сумщину протягом дня: зафіксовано 108 вибухів

Наслідки обстрілів Сумщини 24 жовтня

24 жовтня росіяни здійснили 47 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 108 вибухів. 

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Сумської ОВА.

Обстрілів зазнали, зокрема:

  • Середино-Будська громада: ворог бив з мінометів (1 вибух), РСЗВ (5 вибухів. Унаслідок мінометного обстрілу пошкоджено 1 приватний будинок.
  • Хотінська громада: здійснено авіаудар (КАБ) (4 вибухи).
  • Білопільська громада: завдано обстріл FPV-дроном (1 вибух), артилерійський обстріл (2 вибухи).
  • Краснопільська громада: 22 міни скинули росіяни на територію громади. Також були обстріли FPV-дронами (6 вибухів), гранатометний обстріл (СПГ) (7 вибухів), артилерійський обстріл (10 вибухів) та скидання вибухових пристроїв з БпЛА (3 вибухи).
  • Юнаківська громада: ворог вдарив з артилерії (САУ) (20 вибухів).

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  • Есманьська громада: росіяни били з артилерії (3 вибухи).
  • Великописарівська громада: зафіксовано авіаудар (КАБ) (1 вибух), обстріл FPV-дронами (4 вибухи), унаслідок чого сталося загоряння житлового будинку.
  • Шалигинська громада: були артилерійський обстріл (6 вибухів), обстріли FPV-дронами (2 вибухи).
  • Есманьська громада: здійснено обстріл FPV-дронами (3 вибухи).
  • Новослобідська громада: зафіксовано обстріл FPV-дронами (7 вибухів).

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Автор: 

обстріл (29282) Сумська область (3898)


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