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На Харьковском направлении враг применяет КАБ и ракеты против ВСУ, - ОТГ "Харьков"

Ситуація на Харківщині на ранок 25 жовтня

На Харьковщине за прошедшие сутки враг восемь раз штурмовал вблизи населенных пунктов Волчанск и Старица.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ОТГ "Харьков"

Российские оккупанты нанесли 10 авиаударов с использованием 17 КАБов и 28 НАР. Нанесли 28 ударов дронами-камикадзе. Осуществили 368 обстрелов позиций защитников Украины.

Силы обороны адекватно реагируют на действия врага и продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов.

Потери врага за минувшие сутки составляют 186 оккупантов, из них безвозвратные - 71, санитарные - 115.

Также на Харьковском направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 58 единиц вооружения и военной техники, в частности:

  • 1 танк;
  • 1 артиллерийскую систему;
  • 1 боевая бронированная машина;
  • 11 автомобилей;
  • 5 единиц спецтехники;
  • 39 БпЛА.

Уничтожено 84 укрытия для личного состава и место хранения боеприпасов.

Напомним, министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что Российские захватчики увеличили количество ударов КАБами по Харьковщине в 37 раз, по сравнению с 2023 годом.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За прошедшие сутки на Харьковском направлении враг штурмовал вблизи Волчанска и Тихого, потери россиян составляют 115 человек, - ОТГ "Харьков"

Автор: 

Харьковщина (5577) КАБ (393)


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Чому відійшли? Та тому що КАБи. А ми чому нічого не застосовуємо? Де наші КАБи? Чому лише констатація фактів?
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25.10.2024 11:55 Ответить
 
 