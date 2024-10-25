На Харьковском направлении враг применяет КАБ и ракеты против ВСУ, - ОТГ "Харьков"

На Харьковщине за прошедшие сутки враг восемь раз штурмовал вблизи населенных пунктов Волчанск и Старица.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ОТГ "Харьков"

Российские оккупанты нанесли 10 авиаударов с использованием 17 КАБов и 28 НАР. Нанесли 28 ударов дронами-камикадзе. Осуществили 368 обстрелов позиций защитников Украины.

Силы обороны адекватно реагируют на действия врага и продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов.

Потери врага за минувшие сутки составляют 186 оккупантов, из них безвозвратные - 71, санитарные - 115.

Также на Харьковском направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 58 единиц вооружения и военной техники, в частности:

1 танк;

1 артиллерийскую систему;

1 боевая бронированная машина;

11 автомобилей;

5 единиц спецтехники;

39 БпЛА.

Уничтожено 84 укрытия для личного состава и место хранения боеприпасов.

Напомним, министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что Российские захватчики увеличили количество ударов КАБами по Харьковщине в 37 раз, по сравнению с 2023 годом.

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