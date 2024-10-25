На Харківському напрямку ворог застосовує КАБи та ракети проти ЗСУ, - ОТУ "Харків"
На Харківщині протягом минулої доби ворог вісім разів штурмував поблизу населених пунктів Вовчанськ та Стариця.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ОТУ "Харків"
Російські окупанти завдали 10 авіаударів із використанням 17 КАБів та 28 НАР. Завдали 28 ударів дронами-камікадзе. Здійснили 368 обстрілів позицій захисників України.
Сили оборони адекватно реагують на дії ворога та продовжують ефективно нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів.
Втрати ворога за минулу добу становлять 186 окупантів, з них безповоротні - 71, санітарні – 115.
Також на Харківському напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 58 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:
- 1 танк;
- 1 артилерійську систему;
- 1 бойову броньовану машину;
- 11 автомобілів;
- 5 одиниць спецтехніки;
- 39 БпЛА.
Знищено 84 укриття для особового складу та місце зберігання боєприпасів.
Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що Російські загарбники збільшили кількість ударів КАБами по Харківщині в 37 разів, порівняно з 2023 роком.
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