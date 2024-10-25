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На Харківському напрямку ворог застосовує КАБи та ракети проти ЗСУ, - ОТУ "Харків"

Ситуація на Харківщині на ранок 25 жовтня

На Харківщині протягом минулої доби ворог вісім разів штурмував поблизу населених пунктів Вовчанськ та Стариця.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ОТУ "Харків"

Російські окупанти завдали 10 авіаударів із використанням 17 КАБів та 28 НАР. Завдали 28 ударів дронами-камікадзе. Здійснили 368 обстрілів позицій захисників України.

Сили оборони адекватно реагують на дії ворога та продовжують ефективно нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів.

Втрати ворога за минулу добу становлять 186 окупантів, з них безповоротні - 71, санітарні – 115.

Також на Харківському напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 58 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:

  • 1 танк;
  • 1 артилерійську систему;
  • 1 бойову броньовану машину;
  • 11 автомобілів;
  • 5 одиниць спецтехніки;
  • 39 БпЛА.

Знищено 84 укриття для особового складу та місце зберігання боєприпасів.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що  Російські загарбники збільшили кількість ударів КАБами по Харківщині в 37 разів, порівняно з 2023 роком.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Минулої доби на Харківському напрямку ворог штурмував поблизу Вовчанська та Тихого, втрати росіян становлять 115 осіб, - ОТУ "Харків"

Автор: 

Харківщина (6054) КАБ (395)


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Чому відійшли? Та тому що КАБи. А ми чому нічого не застосовуємо? Де наші КАБи? Чому лише констатація фактів?
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25.10.2024 11:55 Відповісти
 
 