На Харківському напрямку ворог застосовує КАБи та ракети проти ЗСУ, - ОТУ "Харків"

На Харківщині протягом минулої доби ворог вісім разів штурмував поблизу населених пунктів Вовчанськ та Стариця.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ОТУ "Харків"

Російські окупанти завдали 10 авіаударів із використанням 17 КАБів та 28 НАР. Завдали 28 ударів дронами-камікадзе. Здійснили 368 обстрілів позицій захисників України.

Сили оборони адекватно реагують на дії ворога та продовжують ефективно нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів.

Втрати ворога за минулу добу становлять 186 окупантів, з них безповоротні - 71, санітарні – 115.

Також на Харківському напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 58 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:

1 танк;

1 артилерійську систему;

1 бойову броньовану машину;

11 автомобілів;

5 одиниць спецтехніки;

39 БпЛА.

Знищено 84 укриття для особового складу та місце зберігання боєприпасів.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що Російські загарбники збільшили кількість ударів КАБами по Харківщині в 37 разів, порівняно з 2023 роком.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Минулої доби на Харківському напрямку ворог штурмував поблизу Вовчанська та Тихого, втрати росіян становлять 115 осіб, - ОТУ "Харків"