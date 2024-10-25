Как минимум 12 украинцев удерживают в тюрьмах Беларуси по политическим мотивам, - правозащитники

В местах лишения свободы Беларуси остаются по меньшей мере 12 граждан Украины, которых обвиняют в "агентурной деятельности", "шпионаже" и по другим политически мотивированным уголовным статьям.

Об этом сообщил белорусский правозащитный центр "Вясна", передает Цензор.НЕТ.

"С началом полномасштабной войны в Украине усилилось давление на украинцев в Беларуси: их задерживают по административным и уголовным статьям, а на пограничных пунктах Беларуси до сих пор продолжаются тщательные допросы и проверки телефонов украинцев. За решетку в Беларуси граждане Украины попадали по разным причинам", - говорится в сообщении.

По данным правозащитников, чаще всего в Беларуси украинцев преследуют за якобы "сотрудничество с украинскими спецслужбами". Действия задержанных квалифицируют как "агентурная деятельность" и "шпионаж". Фигурантами этих статей стали по меньшей мере восемь граждан Украины.

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Сейчас известно о 12 таких гражданах Украины

Вячеслав Бородий. Его задержали осенью 2023 года, обвиняя в "агентурной деятельности". Бородия начали судить 15 октября 2024 года в Гомельском областном суде. Во время следствия его водили на цепи.

Ему инкриминируют 6 статей, в частности "террористический акт" и "агентурная деятельность".

Юрий Бондаренко. 10 июля 2024 года его приговорили к 1 году 6 месяцам колонии общего режима за оскорбление Лукашенко.

Артем Маковей. Его задержали 27 января 2024 года в Кобрине за "агентурство". Во время закрытого судебного заседания его приговорили к 6 годам лишения свободы.

Сергей и Павел Кабарчуки. Отца и сына обвиняют в якобы незаконном пересечении границы. У них якобы нашли взрывные устройства, предназначенные "для осуществления терактов на территории России и Беларуси". Кабарчуков приговорили к 20 годам лишения свободы в колонии усиленного режима.

Мария Мисюк. Обвиняют в "сотрудничестве с украинскими спецслужбами". До суда дело не дошло, реальный процессуальный статус и местонахождение Марии неизвестны.

Михаил Столярчук, Дмитрий Гудик, Сергей Бойко. Их осудили по делу об "агентурной деятельности" в Беларуси в пользу Украины. Михаила и Сергея приговорили к 6 и 5 годам лишения свободы соответственно. Бойко осудили на неизвестный срок.

Андрей Шмай. Обвиняют в "шпионаже и агентурной деятельности". Приговор Андрею неизвестен, как и место заключения. Он находится за решеткой с 19 января 2023 года.

Александр Котович. Приговорили к 5 годам тюрьмы. Его обвинили за "разжигание расовой, национальной, религиозной или иной социальной вражды", "создание экстремистского формирования или участие в нем", "оскорбление Лукашенко", "клевету на Лукашенко".

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