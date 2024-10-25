Щонайменше 12 українців утримують у тюрмах Білорусі за політичними мотивами, - правозахисники

У місцях позбавлення волі Білорусі залишаються щонайменше 12 громадян України, яких звинувачують у "агентурній діяльності", "шпигунстві" та за іншими політично мотивованими кримінальними статтями.

Про це повідомив білоруський правозахисний центр "Вясна", передає Цензор.НЕТ.

"З початком повномасштабної війни в Україні посилився тиск на українців у Білорусі: їх затримують за адміністративними та кримінальними статтями, а на прикордонних пунктах Білорусі досі продовжуються ретельні допити та перевірки телефонів українців. За ґрати у Білорусі громадяни України потрапляли з різних причин", - йдеться в повідомленні.

За даними правозахисників, найчастіше у Білорусі українців переслідують за нібито "співпрацю з українськими спецслужбами". Дії затриманих кваліфікують як "агентурна діяльність" та "шпигунство". Фігурантами цих статей стали щонайменше вісім громадян України.

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Наразі відомо про 12 таких громадян України

В'ячеслав Бородій. Його затримали восени 2023 року, звинувачуючи в "агентурній діяльності". Бородія почали судити 15 жовтня 2024 року в Гомельському обласному суді. Під час слідства його водили на ланцюгу.

Іван Лихолат. Йому інкримінують 6 статей, зокрема "терористичний акт" та "агентська діяльність".

Юрій Бондаренко. 10 липня 2024 року його засудили до 1 року 6 місяців колонії загального режиму за образу Лукашенка.

Артем Маковей. Його затримали 27 січня 2024 року в Кобрині за "агентурство". Під час закритого судового засідання його засудили до 6 років позбавлення волі.

Сергій та Павло Кабарчуки. Батька та сина звинувачують у нібито незаконному перетині кордону. У них нібито знайшли вибухові пристрої, призначені "для здійснення терактів на території Росії та Білорусі". Кабарчуків засудили до 20 років позбавлення волі в колонії посиленого режиму.

Марія Місюк. Звинувачують у "співробітництві з українськими спецслужбами". До суду справа не дійшла, реальний процесуальний статус і місцеперебування Марії невідомі.

Михайло Столярчук, Дмитро Гудик, Сергій Бойко. Їх засудили у справі про "агентурну діяльність" у Білорусі на користь України. Михайла та Сергія засудили до 6 і 5 років позбавлення волі відповідно. Бойка засудили на невідомий термін.

Андрій Шмай. Звинувачують у "шпигунстві та агентурній діяльності". Вирок Андрію невідомий, як і місце ув'язнення. Він перебуває за ґратами із 19 січня 2023 року.

Олександр Котович. Засудили до 5 років тюрми. Його звинуватили за "розпалювання расової, національної, релігійної чи іншої соціальної ворожнечі", "створення екстремістського формування або участь у ньому", "образу Лукашенка", "наклеп на Лукашенка".

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