Щонайменше 12 українців утримують у тюрмах Білорусі за політичними мотивами, - правозахисники
У місцях позбавлення волі Білорусі залишаються щонайменше 12 громадян України, яких звинувачують у "агентурній діяльності", "шпигунстві" та за іншими політично мотивованими кримінальними статтями.
Про це повідомив білоруський правозахисний центр "Вясна", передає Цензор.НЕТ.
"З початком повномасштабної війни в Україні посилився тиск на українців у Білорусі: їх затримують за адміністративними та кримінальними статтями, а на прикордонних пунктах Білорусі досі продовжуються ретельні допити та перевірки телефонів українців. За ґрати у Білорусі громадяни України потрапляли з різних причин", - йдеться в повідомленні.
За даними правозахисників, найчастіше у Білорусі українців переслідують за нібито "співпрацю з українськими спецслужбами". Дії затриманих кваліфікують як "агентурна діяльність" та "шпигунство". Фігурантами цих статей стали щонайменше вісім громадян України.
Наразі відомо про 12 таких громадян України
В'ячеслав Бородій. Його затримали восени 2023 року, звинувачуючи в "агентурній діяльності". Бородія почали судити 15 жовтня 2024 року в Гомельському обласному суді. Під час слідства його водили на ланцюгу.
Іван Лихолат. Йому інкримінують 6 статей, зокрема "терористичний акт" та "агентська діяльність".
Юрій Бондаренко. 10 липня 2024 року його засудили до 1 року 6 місяців колонії загального режиму за образу Лукашенка.
Артем Маковей. Його затримали 27 січня 2024 року в Кобрині за "агентурство". Під час закритого судового засідання його засудили до 6 років позбавлення волі.
Сергій та Павло Кабарчуки. Батька та сина звинувачують у нібито незаконному перетині кордону. У них нібито знайшли вибухові пристрої, призначені "для здійснення терактів на території Росії та Білорусі". Кабарчуків засудили до 20 років позбавлення волі в колонії посиленого режиму.
Марія Місюк. Звинувачують у "співробітництві з українськими спецслужбами". До суду справа не дійшла, реальний процесуальний статус і місцеперебування Марії невідомі.
Михайло Столярчук, Дмитро Гудик, Сергій Бойко. Їх засудили у справі про "агентурну діяльність" у Білорусі на користь України. Михайла та Сергія засудили до 6 і 5 років позбавлення волі відповідно. Бойка засудили на невідомий термін.
Андрій Шмай. Звинувачують у "шпигунстві та агентурній діяльності". Вирок Андрію невідомий, як і місце ув'язнення. Він перебуває за ґратами із 19 січня 2023 року.
Олександр Котович. Засудили до 5 років тюрми. Його звинуватили за "розпалювання расової, національної, релігійної чи іншої соціальної ворожнечі", "створення екстремістського формування або участь у ньому", "образу Лукашенка", "наклеп на Лукашенка".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль