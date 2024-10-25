Шольц – за посредничество Индии в политическом урегулировании войны в Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц выступает за политическое урегулирование войны в Украине и поддерживает посредничество Индии в этом вопросе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет DW.

"Агрессивная война России против Украины затрагивает Германию и Индию во многом. Никто не может закрывать глаза на этот конфликт. Поэтому я настоятельно высказываюсь за то, чтобы Индия выступала за долговременный и справедливый мир", - сказал он.

Шольц добавил, что приветствует готовность Индии "использовать прочные связи со всеми сторонами, чтобы внести вклад в политическое решение конфликта".

"Эта война, которая бушует уже так долго и уносит так много жертв, должна наконец закончиться. Целостность и суверенитет Украины должны быть сохранены. За это мы и выступаем", - подытожил канцлер.

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