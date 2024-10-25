Шольц - за посередництво Індії у політичному врегулюванні війни в Україні

Канцлер Німеччини Олаф Шольц виступає за політичне врегулювання війни в Україні та підтримує посередництво Індії в цьому питанні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише DW.

"Агресивна війна Росії проти України торкається Німеччини та Індії багато в чому. Ніхто не може заплющувати очі на цей конфлікт. Тому я настійно висловлююся за те, щоб Індія виступала за довготривалий і справедливий мир", - сказав він.

Шольц додав, що вітає готовність Індії "використовувати міцні зв'язки з усіма сторонами, щоб зробити внесок у політичне вирішення конфлікту".

"Ця війна, яка вирує вже так довго і забирає так багато жертв, має нарешті закінчитися. Цілісність та суверенітет України мають бути збережені. За це ми й виступаємо", - підсумував канцлер.

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