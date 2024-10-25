Шольц - за посередництво Індії у політичному врегулюванні війни в Україні
Канцлер Німеччини Олаф Шольц виступає за політичне врегулювання війни в Україні та підтримує посередництво Індії в цьому питанні.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише DW.
"Агресивна війна Росії проти України торкається Німеччини та Індії багато в чому. Ніхто не може заплющувати очі на цей конфлікт. Тому я настійно висловлююся за те, щоб Індія виступала за довготривалий і справедливий мир", - сказав він.
Шольц додав, що вітає готовність Індії "використовувати міцні зв'язки з усіма сторонами, щоб зробити внесок у політичне вирішення конфлікту".
"Ця війна, яка вирує вже так довго і забирає так багато жертв, має нарешті закінчитися. Цілісність та суверенітет України мають бути збережені. За це ми й виступаємо", - підсумував канцлер.
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Вона навіть "будапештський меморандум" НЕ підписувала!
Даже така особа, далеко не бідна, як Ілон Маск і та лізе в обійми )(уйла:
WSJ: Илон Маск регулярно и секретно общается с путиным с осени 2002 года, когда он лично приезжал в Москву.
WSJ утверждает, что они регулярно обсуждают "личные темы, деловую и геополитическую напряженность".
Общался Маск и с главой АП кириенко. Связь Маска с Кремлем скрывается, но правительство США якобы в курсе, однако, по каким-то причинам молчит.
Ян Бреммер заявил, что Маск рассказывал ему о своем разговоре с Путиным, в том числе и о "красных линиях" Кремля.
В 2023 году путин лично просил Маска не активировать Starlink в Тайване, ради Си Цзиньпина - в качестве «одолжения»
"Тайные переговоры Маска могут подтверждать желание Трампа заключить масштабную сделку с Россией, в том числе по Украине"
грошібакси не пахнуть....
а зараз трамподрочери налетять і будуть тут репетувати, шо то фсьо ніправда і фєйк. )
Про це розслідування написала ВВС:
"О чем Маск говорил с Путиным? Что стало известно из расследования WSJ"
Смотрю на фото и ,,искренне рад ,, что два чела так хотят окончания войны .... какие одухотворенные рожи
а салливашки заливаются враньём.
Лукавый бернс всё с путеным на связи,
секретные договорняки плетут вдвоем.
Торгует мордой столтенбрех ,
Наврать с три короба ему не в грех,
что НАТО нам поможет, но когда,
того никто не знает, вот беда.
Трампон несёт дурню тупую,
пугая всех напропалую.
А Илон Маск ему вторит,
про сдачу Украины говорит.
Свой бизнес очень хочется ему -
заводик Теслы на раzzии запустить.
Старлинки украинцам глушит потому,
чтоб мзду иуды поскорее получить.
Вот канцлер Шольц - всегда орёл ,
рад поделиться с Украиной.
Но бундесвер "гол как сокол",
и ваффен-корабли заплыли тиной.
В защиту демократии столпов
самим не хватит таурусов и трусов,
поэтому Шольц "эскалировать" не хочет
и бредни всякие бормочет.
Приехал в Киев Блинкен поболтать
и на гитаре поиграть,
отведать пиццы в ресторане
и постучать на барабане.
Привез оружия вагон,
но строго приказал бидон
не разрешать стрелять в руzzню
и портить выборы ему.
Баранабамам и трампонам не отмыться
от крови украинцев никогда.
Барыг, жующих из раzzийского корытца,
мы предадим проклятью навсегда.
За сколько и когда все эти рожи
наторговали выгоды себе,
ты не поймёшь, хоть лезь из кожи,
покрыто мраком действие сие.
Позор, что продали подонки Украину
за вшивых путенских подачек горсть.
И евробл@ди заливаются речами про демократию и мир, мусоля свою кость.
Которую подкинул путен им в утеху,
пока не наступил и их черед
пойти на колбасу и на потеху
кровавых мерзких руzzких орд.
А си дзинь бздинь с лихуем и командой
всё мутит воду "мирным планом",
поддерживая путенскую банду,
выкручивает руки разным странам.
Китай подставил свою сиську
для вскармливания бешеной собаки,
забыв о том, что оторвать ему пипиську
найдутся храбрые рубаки.
Нарендра Моди вдруг припёрся к нам с визитом,
нацеловавшись с путеным в мацкве.
Распух от денег, насосавшись руzzкой нефти,
стать миротворцем вдруг вообразил себе.
Теперь ему зерно и жрачку для народа понадобилось по-дешёвке
закупить.
Мешает ему "кризис" в Украине и надо Украину усмирить.