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Новини Війна
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Шольц - за посередництво Індії у політичному врегулюванні війни в Україні

Шольц хоче посередництва Індії у політичному врегулюванні війни в Україні

Канцлер Німеччини Олаф Шольц виступає за політичне врегулювання війни в Україні та підтримує посередництво Індії в цьому питанні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише DW.

"Агресивна війна Росії проти України торкається Німеччини та Індії багато в чому. Ніхто не може заплющувати очі на цей конфлікт. Тому я настійно висловлююся за те, щоб Індія виступала за довготривалий і справедливий мир", - сказав він.

Шольц додав, що вітає готовність Індії "використовувати міцні зв'язки з усіма сторонами, щоб зробити внесок у політичне вирішення конфлікту".

"Ця війна, яка вирує вже так довго і забирає так багато жертв, має нарешті закінчитися. Цілісність та суверенітет України мають бути збережені. За це ми й виступаємо", - підсумував канцлер.

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Автор: 

Німеччина (7490) Індія (689) Шольц Олаф (1142)


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Топ коментарі
+9
До чого тут Індія?
Вона навіть "будапештський меморандум" НЕ підписувала!
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25.10.2024 17:30 Відповісти
+7
Шольц піщов по великому колу..... По спіралі!
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25.10.2024 17:32 Відповісти
+7
Та Шольцу аби можна було знов кацапський газ качати.
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25.10.2024 17:38 Відповісти
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До чого тут Індія?
Вона навіть "будапештський меморандум" НЕ підписувала!
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25.10.2024 17:30 Відповісти
Більш того: а він спитався самих індусів? Бо місяць тому індійська влада офіційно відмовилась від такого "посередництва"...
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25.10.2024 18:11 Відповісти
Шольц піщов по великому колу..... По спіралі!
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25.10.2024 17:32 Відповісти
Та Шольцу аби можна було знов кацапський газ качати.
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25.10.2024 17:38 Відповісти
Окрім того що хер Шольц тримається за путінське ***** він вирішив ще й за індуське потриматись.
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25.10.2024 17:39 Відповісти
Кожен заробляє, як може ...
Даже така особа, далеко не бідна, як Ілон Маск і та лізе в обійми )(уйла:

WSJ: Илон Маск регулярно и секретно общается с путиным с осени 2002 года, когда он лично приезжал в Москву.
WSJ утверждает, что они регулярно обсуждают "личные темы, деловую и геополитическую напряженность".
Общался Маск и с главой АП кириенко. Связь Маска с Кремлем скрывается, но правительство США якобы в курсе, однако, по каким-то причинам молчит.
Ян Бреммер заявил, что Маск рассказывал ему о своем разговоре с Путиным, в том числе и о "красных линиях" Кремля.
В 2023 году путин лично просил Маска не активировать Starlink в Тайване, ради Си Цзиньпина - в качестве «одолжения»
"Тайные переговоры Маска могут подтверждать желание Трампа заключить масштабную сделку с Россией, в том числе по Украине"
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25.10.2024 17:43 Відповісти
гроші бакси не пахнуть....
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25.10.2024 17:50 Відповісти
це сильно обвалить рейтинг Рудого. особливо в контексті того, що крім того екс керівника адміністрації Трампа Келлі, який назвав Трампа фашистом, до тієї заяви Келлі приєдналось багато республіканців. Це точно Рудому не додасть балів перед виборами. а тут ще такий обсер з Нейлоном Муском, який крутить шури-мури з неоГітлером і паралельно запалює на мітингах на підтримку Рудого. то не якісь там ліваки роблять наклепи на Трампа і не один, а велика купа притомних республіканців. а той Келлі то взагалі 4-х зірковий генерал. не кажучи вже про колишнього віце-президента часів Буша молодшого Діка Чейні, який прямо заявив, що буде голосувати за Камалу.

а зараз трамподрочери налетять і будуть тут репетувати, шо то фсьо ніправда і фєйк. )
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25.10.2024 18:12 Відповісти
Дійсно, щось поки не видно шанувальників "рудого". Справа в тому,що це не моя вигадка, а журналістське розслідування доволі відомого і шанованого видання, як Уолт Стріт Джорнал ( Wall Street Journal ).
Про це розслідування написала ВВС:
"О чем Маск говорил с Путиным? Что стало известно из расследования WSJ"
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25.10.2024 18:36 Відповісти
я від хєнєрала свр подібну інфу ще 2 роки тому читав. про те, що Муск час від часу спілкується з ху йлом, точніше, за даними від хєнєрала, з двійником ху йла васілічем... от тільки тепер питання: це такий збіг, що саме перед виборами видання від респів WSJ видало це своє розслідування чи то так просто співпало? А Політіко сьогодні ще написало, що у респів у партії стався розкол. багато респів просто окуєвші від фашистських замашок Рудого і тепер піднімають це на поверхню, щоб не наробити біди для країни і для всього світу, тобто поставили інтереси країни вище за інтереси партії. Тільки їм це потрібно було робити раніше і викинути Рудого з партії і на вибори висунути адекватного кандидата чи кандидатку.
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25.10.2024 19:54 Відповісти
Як бракує таких республіканців, як Джон Маккейн!
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25.10.2024 20:15 Відповісти
А індуси їдять ліверну ковбасу?
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25.10.2024 17:51 Відповісти
Ні, не їдять, і навіть не виробляють
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25.10.2024 17:57 Відповісти
Нема більше бажання та потужностей більше вкладуватися западу у цю війну, про що вони прямо не скажуть, але всі дії говорят про це. Тому Шольц і шукає хоть якусь можливість політичного закінчення або заморозки війни,чудово памятаючи прислів'я "немає нічого постійного ніж тимчасове"
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25.10.2024 18:02 Відповісти
Фото: Шольц передає звання третьої економіки світу від Німеччини до індії. Ось що нафта і газ російський чудодійний халявний творить.
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25.10.2024 19:03 Відповісти
"Эта война, которая бушует уже так долго и уносит так много жертв, должна наконец закончиться. Целостность и суверенитет Украины должны быть сохранены. За это мы и выступаем", - подытожил канцлер. Источник:

Смотрю на фото и ,,искренне рад ,, что два чела так хотят окончания войны .... какие одухотворенные рожи
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25.10.2024 20:19 Відповісти
Відкрию вам таємницю.. Моді підар терорист - член партії яка вбила Махатму Ганді. В Індії його рахують як фаста.
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25.10.2024 20:54 Відповісти
Пустой бидон звенит своим маразмом,

а салливашки заливаются враньём.

Лукавый бернс всё с путеным на связи,

секретные договорняки плетут вдвоем.

Торгует мордой столтенбрех ,

Наврать с три короба ему не в грех,

что НАТО нам поможет, но когда,

того никто не знает, вот беда.

Трампон несёт дурню тупую,

пугая всех напропалую.

А Илон Маск ему вторит,

про сдачу Украины говорит.

Свой бизнес очень хочется ему -

заводик Теслы на раzzии запустить.

Старлинки украинцам глушит потому,

чтоб мзду иуды поскорее получить.

Вот канцлер Шольц - всегда орёл ,

рад поделиться с Украиной.

Но бундесвер "гол как сокол",

и ваффен-корабли заплыли тиной.

В защиту демократии столпов

самим не хватит таурусов и трусов,

поэтому Шольц "эскалировать" не хочет

и бредни всякие бормочет.

Приехал в Киев Блинкен поболтать

и на гитаре поиграть,

отведать пиццы в ресторане

и постучать на барабане.

Привез оружия вагон,

но строго приказал бидон

не разрешать стрелять в руzzню

и портить выборы ему.

Баранабамам и трампонам не отмыться

от крови украинцев никогда.

Барыг, жующих из раzzийского корытца,

мы предадим проклятью навсегда.

За сколько и когда все эти рожи

наторговали выгоды себе,

ты не поймёшь, хоть лезь из кожи,

покрыто мраком действие сие.

Позор, что продали подонки Украину

за вшивых путенских подачек горсть.

И евробл@ди заливаются речами про демократию и мир, мусоля свою кость.

Которую подкинул путен им в утеху,

пока не наступил и их черед

пойти на колбасу и на потеху

кровавых мерзких руzzких орд.

А си дзинь бздинь с лихуем и командой

всё мутит воду "мирным планом",

поддерживая путенскую банду,

выкручивает руки разным странам.

Китай подставил свою сиську

для вскармливания бешеной собаки,

забыв о том, что оторвать ему пипиську

найдутся храбрые рубаки.

Нарендра Моди вдруг припёрся к нам с визитом,

нацеловавшись с путеным в мацкве.

Распух от денег, насосавшись руzzкой нефти,

стать миротворцем вдруг вообразил себе.

Теперь ему зерно и жрачку для народа понадобилось по-дешёвке
закупить.

Мешает ему "кризис" в Украине и надо Украину усмирить.
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26.10.2024 05:31 Відповісти
 
 