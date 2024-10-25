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Новости
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Громада Киева в этом году направила на помощь военным 8,6 млрд грн – 12 тысяч БпЛА, более 100 автомобилей, - Кличко

Київ передав ЗСУ безпілотники

Столица в этом году уже выделила на помощь защитникам 8,6 млрд грн. На эти средства приобретены, в частности, более 12 тысяч беспилотников, более 100 автомобилей и другое снаряжение.

Об этом сообщил в Facebook мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"Громада столицы продолжает поддерживать наших защитников. В этом году Киев уже выделил на помощь военным 8,6 млрд грн (за прошлый год - 7,5 млрд грн). От громады Киева в 2024 на фронт отправились: более 12 000 БпЛА различных типов - Mavic, Mavic 3T, FPV-дронов. Отправили и более 100 новых автомобилей. Передает столица также системы РЭБ, средства связи, другое необходимое снаряжение", - написал Кличко.

Он отметил, что только в сентябре-октябре военные получили от киевлян более 2000 БпЛА.

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Также столица привлекает и внебюджетную помощь, подчеркнул мэр.

"Более 2500 БпЛА различных типов, снаряжение, бронированные авто "Кобра" направили на фронт в качестве благотворительной помощи (приобрели не за бюджетные средства). Помогаем нашим защитникам вместе!" - подчеркнул Виталий Кличко.

Автор: 

беспилотник (3776) Киев (25692) Кличко Виталий (4652)


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Топ комментарии
+8
Мо- ло -д - ці!
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25.10.2024 17:40 Ответить
+7
Молодець Кличко!!!
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25.10.2024 18:03 Ответить
+4
Це зверху мільярду дронів від президента Бубочки чи замість?
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25.10.2024 17:51 Ответить
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25.10.2024 17:40 Ответить
що там з отвєткою у хведорова?
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25.10.2024 17:42 Ответить
До речі, про машину. Якщо Вас мобілізують офіцером на посаду нижче комбата, йдіть в армію з власною автівкою бо не будете отримувати зарплату через нескінченні догани за невиконання обов'язків , а мати додаткову машину в підрозділі, навіть безкоштовно від волонтерів, Вам не дозволять.
Офіцеру самим броніком, шоломом і тюнінгом зброї не обійтися.
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25.10.2024 17:48 Ответить
а ти яким боком до ВСУ з Румунії?
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25.10.2024 17:57 Ответить
Старлінковським.
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25.10.2024 17:58 Ответить
Це зверху мільярду дронів від президента Бубочки чи замість?
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25.10.2024 17:51 Ответить
А Бубочка саджанців мільярда дерев вислав..
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25.10.2024 18:16 Ответить
Молодець Кличко!!!
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25.10.2024 18:03 Ответить
До Кличко - питань дійсно мало...Цікаво б оприлюднити на скільки мільярдів збагатилися інші керівники громади за війну...враховуючи,що нових елітних авто в Україні було придбано за рік більш ніж на 2 мілліарди...Вже не говорячи про нерухомість....як ми бачимо по "справі лікарів та прокурорів"....
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25.10.2024 18:17 Ответить
Не вари воду бо , лікарі мсек , прокурори не в громаді .
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25.10.2024 18:42 Ответить
 
 