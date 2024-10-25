УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6792 відвідувача онлайн
Новини
453 10

Громада Києва цього року спрямувала на допомогу військовим 8,6 млрд грн – 12 тисяч БпЛА, понад 100 автівок, - Кличко

Київ передав ЗСУ безпілотники

Столиця цього року вже виділила на допомогу захисникам 8,6 млрд грн. На ці кошти придбані, зокрема, понад 12 тисяч безпілотників, більше 100 автівок та інше спорядження.

Про це повідомив у Facebook мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Громада столиці продовжує підтримувати наших захисників. Цього року Київ вже виділив на допомогу військовим 8,6 млрд грн (за минулий рік — 7,5 млрд грн). Від громади Києва в 2024 на фронт вирушили: понад 12 000 БпЛА різних типів — Mavic, Mavic 3T, FPV-дронів. Відправили і понад 100 нових автівок. Передає столиця також системи РЕБ, засоби звʼязку, інше необхідне спорядження", - написав Кличко.

Він зазначив, що тільки у вересні-жовтні військові отримали від киян більше 2000 БпЛА.

Також читайте: Кличко передав від громади Києва велику партію дронів 5 штурмовій бригаді на Донбас

Також столиця залучає і позабюджетну допомогу, наголосив мер.

"Понад 2500 БпЛА різних типів, спорядження, броньовані авто "Кобра" спрямували на фронт в якості благодійної допомоги (придбали не за бюджетні кошти). Допомагаємо нашим захисникам разом!" - наголосив Віталій Кличко.

Автор: 

безпілотник (4363) Київ (19688) Кличко Віталій (3528)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+8
Мо- ло -д - ці!
показати весь коментар
25.10.2024 17:40 Відповісти
+7
Молодець Кличко!!!
показати весь коментар
25.10.2024 18:03 Відповісти
+4
Це зверху мільярду дронів від президента Бубочки чи замість?
показати весь коментар
25.10.2024 17:51 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мо- ло -д - ці!
показати весь коментар
25.10.2024 17:40 Відповісти
що там з отвєткою у хведорова?
показати весь коментар
25.10.2024 17:42 Відповісти
До речі, про машину. Якщо Вас мобілізують офіцером на посаду нижче комбата, йдіть в армію з власною автівкою бо не будете отримувати зарплату через нескінченні догани за невиконання обов'язків , а мати додаткову машину в підрозділі, навіть безкоштовно від волонтерів, Вам не дозволять.
Офіцеру самим броніком, шоломом і тюнінгом зброї не обійтися.
показати весь коментар
25.10.2024 17:48 Відповісти
а ти яким боком до ВСУ з Румунії?
показати весь коментар
25.10.2024 17:57 Відповісти
Старлінковським.
показати весь коментар
25.10.2024 17:58 Відповісти
Це зверху мільярду дронів від президента Бубочки чи замість?
показати весь коментар
25.10.2024 17:51 Відповісти
А Бубочка саджанців мільярда дерев вислав..
показати весь коментар
25.10.2024 18:16 Відповісти
Молодець Кличко!!!
показати весь коментар
25.10.2024 18:03 Відповісти
До Кличко - питань дійсно мало...Цікаво б оприлюднити на скільки мільярдів збагатилися інші керівники громади за війну...враховуючи,що нових елітних авто в Україні було придбано за рік більш ніж на 2 мілліарди...Вже не говорячи про нерухомість....як ми бачимо по "справі лікарів та прокурорів"....
показати весь коментар
25.10.2024 18:17 Відповісти
Не вари воду бо , лікарі мсек , прокурори не в громаді .
показати весь коментар
25.10.2024 18:42 Відповісти
 
 