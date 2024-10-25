Нацгвардия сообщила, что не награждала Труханова: инициатива принадлежит отдельным лицам из бригады

Национальная гвардия сообщила, что не награждала городского голову Одессы Геннадия Труханова.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной гвардии Украины, информирует Цензор.НЕТ.

В Нацгвардии заявили, что награда, которую вручили Труханову, не является официальной наградой, не является ведомственной или государственной наградой (медалью).

Кроме того, там добавили, что инициатива относительно награждения Труханова принадлежит исключительно "отдельным лицам из бригады".

Напомним, ранее стало известно, что городской голова Одессы Геннадий Труханов, у которого недавно нашли российское гражданство, получил награду "За верность украинскому народу".

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