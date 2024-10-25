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Нацгвардия сообщила, что не награждала Труханова: инициатива принадлежит отдельным лицам из бригады

У Нацгвардії спростували нагородження Труханова

Национальная гвардия сообщила, что не награждала городского голову Одессы Геннадия Труханова.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной гвардии Украины, информирует Цензор.НЕТ.

В Нацгвардии заявили, что награда, которую вручили Труханову, не является официальной наградой, не является ведомственной или государственной наградой (медалью).

Кроме того, там добавили, что инициатива относительно награждения Труханова принадлежит исключительно "отдельным лицам из бригады".

Напомним, ранее стало известно, что городской голова Одессы Геннадий Труханов, у которого недавно нашли российское гражданство, получил награду "За верность украинскому народу".

Читайте также: Мэр Одессы Труханов имеет российское гражданство, - Стерненко. ДОКУМЕНТ

Автор: 

награда (1818) Труханов Геннадий (318)


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Топ комментарии
+18
"...не є офіційною нагородою, не є відомчою чи державною відзнакою..." А чим же ж вона є? І що то за особи у нацгвардії, що роздають їх від імені українського народу? Навіщо ви їх тримаєте у гвардії (тих осіб)?
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25.10.2024 22:07 Ответить
+8
у коляна каклети, теж є мєдалькі і навіть пістоль.
самі собі вручають.
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25.10.2024 22:21 Ответить
+6
Хто кому скільки заплатив ?
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25.10.2024 22:07 Ответить
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25.10.2024 22:03 Ответить
і мінє вчора двірник вручив Орден "Замужність"
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25.10.2024 23:07 Ответить
"...не є офіційною нагородою, не є відомчою чи державною відзнакою..." А чим же ж вона є? І що то за особи у нацгвардії, що роздають їх від імені українського народу? Навіщо ви їх тримаєте у гвардії (тих осіб)?
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25.10.2024 22:07 Ответить
Відзнаки можуть бути від самих низих рівнів військової частини і вверх по вертикалі типу генерала, міністра оборони, головнокомандуючого і на самому горі державні нагороди. Елемантарна річ, що гуглиться за 3 хвилини. А от ініціаторовів нагороджиння притягнути б до відповідальності за підрив довіри до Сил оборони України.
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25.10.2024 22:41 Ответить
Відзнаки можуть бути від самих низих рівнів...

так а **** він від імені українського народу дає ?

я - частина українського народу.

я не вважаю, що громадянин РФ Труханов мені вірний.
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25.10.2024 23:11 Ответить
Ну то напиши в ДБР про притягнення всіх причетних до дій, що підривають авторитет СОУ для подальшого позбавлення медальок, що обезціненні штабними крисами. Може ДБР не буде заняте обезцінюванням правоохороної системи держави й дасть тобі писульку на пам'ять.
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26.10.2024 03:24 Ответить
Хто кому скільки заплатив ?
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25.10.2024 22:07 Ответить
Бери! - я собі ше намалюю
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25.10.2024 22:08 Ответить
Відомо, що нагороду Труханову вручив заступник командувача бригади Національної гвардії "Спартан" Андрій Косяченко.

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25.10.2024 22:09 Ответить
накосячив
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25.10.2024 23:13 Ответить
Штабна підарасіна!
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26.10.2024 08:53 Ответить
У них там кожен сам собі командир, чи отаман ?
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25.10.2024 22:16 Ответить
махновщина в Києві всі сідять та ганяють на мерсах на прибалтійських номерах ці атамани диванні
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26.10.2024 00:13 Ответить
Ага... "Весілля в Малинівці" повторюється... "Бери! Я себе ещё денег нарисую..."
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26.10.2024 05:08 Ответить
бардак...
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25.10.2024 22:19 Ответить
у коляна каклети, теж є мєдалькі і навіть пістоль.
самі собі вручають.
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25.10.2024 22:21 Ответить
Похоже кожний мер вважає себе місцечковим цезарем...мають свої охоронних структури...опираються на "волю народу", яку купили за кіло рису у свій час...кишеньковий бюджет міста,який деребанять роками.....Та думають,як ще далі доїти свої міста, прикормлюючи деяких військових....подачками.,.Сумно
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25.10.2024 22:21 Ответить
косяченко ти, падло, дуже накосячив
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25.10.2024 22:21 Ответить
цирк і клоунада
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25.10.2024 22:22 Ответить
"окремим особам бригади" за це потрібно відірвати те що на паску фарбують.
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25.10.2024 22:22 Ответить
Реформа пройшла, проте в поліції ожили підараси міліції.
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25.10.2024 22:27 Ответить
Маячня яка!!!(((
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25.10.2024 22:42 Ответить
Жодної маячні...труха формує банду. приближених до нього осіб..в тому числі і захист від зеленої наволочі..прикриває сраку місцевими мусорами
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25.10.2024 23:50 Ответить
Командувач Української добровольчої армії Дмитро Ярош вручив голові Ради оборони Кривого Рогу Олександру Вілкулу найвищу відзнаку своєї організації - "Лицарський хрест УДА".
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25.10.2024 23:41 Ответить
А почему этот сруцкимирный сепар-бандюган еще живой, вместе с кидаловым-********* и прочими шуфричами?
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26.10.2024 02:17 Ответить
Особи?? Прізвища переглянути б...Що і як і за які заслуги..
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26.10.2024 04:14 Ответить
А якщо ще його добре копнуть, то там, напевно, він ще має і статус учасника
бойових дій і волонтера і інваліда війни. Тож уже час цьому кремлівському виродку
ще і нагородити та надати Героя України, зрозуміло що за зраду України.
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26.10.2024 04:45 Ответить
 
 