Нацгвардия сообщила, что не награждала Труханова: инициатива принадлежит отдельным лицам из бригады
Национальная гвардия сообщила, что не награждала городского голову Одессы Геннадия Труханова.
Об этом сообщила пресс-служба Национальной гвардии Украины, информирует Цензор.НЕТ.
В Нацгвардии заявили, что награда, которую вручили Труханову, не является официальной наградой, не является ведомственной или государственной наградой (медалью).
Кроме того, там добавили, что инициатива относительно награждения Труханова принадлежит исключительно "отдельным лицам из бригады".
Напомним, ранее стало известно, что городской голова Одессы Геннадий Труханов, у которого недавно нашли российское гражданство, получил награду "За верность украинскому народу".
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+18 Марта Шепель #549182
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+8 Hrysha Hlyba #582024
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так а **** він від імені українського народу дає ?
я - частина українського народу.
я не вважаю, що громадянин РФ Труханов мені вірний.
самі собі вручають.
бойових дій і волонтера і інваліда війни. Тож уже час цьому кремлівському виродку
ще і нагородити та надати Героя України, зрозуміло що за зраду України.