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Нацгвардія повідомила, що не нагороджувала Труханова: ініціатива належить окремим особам з бригади

У Нацгвардії спростували нагородження Труханова

Національна гвардія повідомила, що не нагороджувала міського голову Одеси Геннадія Труханова. 

Про це повідомила пресслужба Національної гвардії України, інформує Цензор.НЕТ.

У Нацгвардії заявили, що  відзнака, яку вручили Труханову, не є офіційною нагородою, не є відомчою чи державною відзнакою (медаллю).

Крім того, там додали, що  ініціатива стосовно відзначення Труханова належить винятково "окремим особам з бригади".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що міський голова Одеси Геннадій Труханов, у якого нещодавно знайшли російське громадянство, отримав відзнаку  "За вірність українському народу".

Дивіться також: Мер Одеси Труханов має російське громадянство, - Стерненко. ДОКУМЕНТ

Автор: 

нагорода (1280) Труханов Геннадій (381)


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Топ коментарі
+18
"...не є офіційною нагородою, не є відомчою чи державною відзнакою..." А чим же ж вона є? І що то за особи у нацгвардії, що роздають їх від імені українського народу? Навіщо ви їх тримаєте у гвардії (тих осіб)?
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25.10.2024 22:07 Відповісти
+8
у коляна каклети, теж є мєдалькі і навіть пістоль.
самі собі вручають.
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25.10.2024 22:21 Відповісти
+6
Хто кому скільки заплатив ?
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25.10.2024 22:07 Відповісти
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25.10.2024 22:03 Відповісти
і мінє вчора двірник вручив Орден "Замужність"
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25.10.2024 23:07 Відповісти
"...не є офіційною нагородою, не є відомчою чи державною відзнакою..." А чим же ж вона є? І що то за особи у нацгвардії, що роздають їх від імені українського народу? Навіщо ви їх тримаєте у гвардії (тих осіб)?
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25.10.2024 22:07 Відповісти
Відзнаки можуть бути від самих низих рівнів військової частини і вверх по вертикалі типу генерала, міністра оборони, головнокомандуючого і на самому горі державні нагороди. Елемантарна річ, що гуглиться за 3 хвилини. А от ініціаторовів нагороджиння притягнути б до відповідальності за підрив довіри до Сил оборони України.
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25.10.2024 22:41 Відповісти
Відзнаки можуть бути від самих низих рівнів...

так а **** він від імені українського народу дає ?

я - частина українського народу.

я не вважаю, що громадянин РФ Труханов мені вірний.
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25.10.2024 23:11 Відповісти
Ну то напиши в ДБР про притягнення всіх причетних до дій, що підривають авторитет СОУ для подальшого позбавлення медальок, що обезціненні штабними крисами. Може ДБР не буде заняте обезцінюванням правоохороної системи держави й дасть тобі писульку на пам'ять.
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26.10.2024 03:24 Відповісти
Хто кому скільки заплатив ?
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25.10.2024 22:07 Відповісти
Бери! - я собі ше намалюю
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25.10.2024 22:08 Відповісти
Відомо, що нагороду Труханову вручив заступник командувача бригади Національної гвардії "Спартан" Андрій Косяченко.

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25.10.2024 22:09 Відповісти
накосячив
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25.10.2024 23:13 Відповісти
Штабна підарасіна!
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26.10.2024 08:53 Відповісти
У них там кожен сам собі командир, чи отаман ?
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25.10.2024 22:16 Відповісти
махновщина в Києві всі сідять та ганяють на мерсах на прибалтійських номерах ці атамани диванні
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26.10.2024 00:13 Відповісти
Ага... "Весілля в Малинівці" повторюється... "Бери! Я себе ещё денег нарисую..."
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26.10.2024 05:08 Відповісти
бардак...
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25.10.2024 22:19 Відповісти
у коляна каклети, теж є мєдалькі і навіть пістоль.
самі собі вручають.
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25.10.2024 22:21 Відповісти
Похоже кожний мер вважає себе місцечковим цезарем...мають свої охоронних структури...опираються на "волю народу", яку купили за кіло рису у свій час...кишеньковий бюджет міста,який деребанять роками.....Та думають,як ще далі доїти свої міста, прикормлюючи деяких військових....подачками.,.Сумно
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25.10.2024 22:21 Відповісти
косяченко ти, падло, дуже накосячив
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25.10.2024 22:21 Відповісти
цирк і клоунада
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25.10.2024 22:22 Відповісти
"окремим особам бригади" за це потрібно відірвати те що на паску фарбують.
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25.10.2024 22:22 Відповісти
Реформа пройшла, проте в поліції ожили підараси міліції.
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25.10.2024 22:27 Відповісти
Маячня яка!!!(((
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25.10.2024 22:42 Відповісти
Жодної маячні...труха формує банду. приближених до нього осіб..в тому числі і захист від зеленої наволочі..прикриває сраку місцевими мусорами
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25.10.2024 23:50 Відповісти
Командувач Української добровольчої армії Дмитро Ярош вручив голові Ради оборони Кривого Рогу Олександру Вілкулу найвищу відзнаку своєї організації - "Лицарський хрест УДА".
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25.10.2024 23:41 Відповісти
А почему этот сруцкимирный сепар-бандюган еще живой, вместе с кидаловым-********* и прочими шуфричами?
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26.10.2024 02:17 Відповісти
Особи?? Прізвища переглянути б...Що і як і за які заслуги..
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26.10.2024 04:14 Відповісти
А якщо ще його добре копнуть, то там, напевно, він ще має і статус учасника
бойових дій і волонтера і інваліда війни. Тож уже час цьому кремлівському виродку
ще і нагородити та надати Героя України, зрозуміло що за зраду України.
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26.10.2024 04:45 Відповісти
 
 