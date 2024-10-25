Нацгвардія повідомила, що не нагороджувала Труханова: ініціатива належить окремим особам з бригади

Національна гвардія повідомила, що не нагороджувала міського голову Одеси Геннадія Труханова.

Про це повідомила пресслужба Національної гвардії України, інформує Цензор.НЕТ.

У Нацгвардії заявили, що відзнака, яку вручили Труханову, не є офіційною нагородою, не є відомчою чи державною відзнакою (медаллю).

Крім того, там додали, що ініціатива стосовно відзначення Труханова належить винятково "окремим особам з бригади".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що міський голова Одеси Геннадій Труханов, у якого нещодавно знайшли російське громадянство, отримав відзнаку "За вірність українському народу".

Дивіться також: Мер Одеси Труханов має російське громадянство, - Стерненко. ДОКУМЕНТ