Нацгвардія повідомила, що не нагороджувала Труханова: ініціатива належить окремим особам з бригади
Національна гвардія повідомила, що не нагороджувала міського голову Одеси Геннадія Труханова.
Про це повідомила пресслужба Національної гвардії України, інформує Цензор.НЕТ.
У Нацгвардії заявили, що відзнака, яку вручили Труханову, не є офіційною нагородою, не є відомчою чи державною відзнакою (медаллю).
Крім того, там додали, що ініціатива стосовно відзначення Труханова належить винятково "окремим особам з бригади".
Нагадаємо, раніше стало відомо, що міський голова Одеси Геннадій Труханов, у якого нещодавно знайшли російське громадянство, отримав відзнаку "За вірність українському народу".
Топ коментарі
+18 Марта Шепель #549182
показати весь коментар25.10.2024 22:07 Відповісти Посилання
+8 Hrysha Hlyba #582024
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+6 Hulio
показати весь коментар25.10.2024 22:07 Відповісти Посилання
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так а **** він від імені українського народу дає ?
я - частина українського народу.
я не вважаю, що громадянин РФ Труханов мені вірний.
самі собі вручають.
бойових дій і волонтера і інваліда війни. Тож уже час цьому кремлівському виродку
ще і нагородити та надати Героя України, зрозуміло що за зраду України.