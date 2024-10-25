На фронте произошло 142 боевых столкновения, 74 из них – на Покровском и Кураховском направлениях, - Генштаб

С начала суток, по состоянию на 22:00, на фронте произошло 142 боевых столкновения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Враг нанес ракетный удар с применением одной ракеты, 70 авиационных ударов с применением 106 КАБов, более 600 ударов дронами-камикадзе и совершил около 3000 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов с использованием различных типов вооружения.

Боевые действия на Харьковщине

На Харьковском направлении наши войска отражают три атаки российских захватчиков в районе Волчанска. По имеющейся информации, за сегодня на направлении враг потерял 97 военнослужащих убитыми и ранеными. Кроме этого, украинские воины уничтожили два автомобиля и две единицы специальной техники, также повредили три артиллерийские системы и четыре авто оккупантов.

На Купянском направлении противник 13 раз пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций вблизи Голубовки, Степной Новоселовки и Вишневого. Девять атак до сих пор продолжаются.

Боевые действия на Донетчине

24 раза враг атаковал на Лиманском направлении, пытаясь продвинуться в направлении Грековки, Тернов, Торского и в Серебрянском лесу. Двадцать атак противника нашим подразделениям удалось отразить, еще четыре боестолкновения продолжаются.

На Северском направлении оккупанты трижды пытались продвинуться в районах населенных пунктов Ивано-Дарьевка и Выемка, в настоящее время все атаки отражены, противник успеха не имел.

На Краматорском направлении имело место одно боевое столкновение. Активность оккупантов проявлялась в районе Часова Яра, все попытки врага улучшить свое положение были остановлены украинскими воинами.

Также враг пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении. Оккупанты в районе населенного пункта Торецк получили жесткий отпор от наших защитников.

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Интенсивно атакует враг украинских защитников на Покровском направлении. Здесь в течение дня агрессор совершил 43 штурмовых и наступательных действия. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районах Лисовки, Селидово и Миролюбовки. В общем, 34 атаки на направлении украинские защитники уже отразили, еще девять боестолкновений продолжаются.

За сегодняшний день потери агрессора на данном направлении составили 394 человека убитыми и ранеными. Уничтожено три артиллерийские системы, 14 автомобилей, боевую бронированную машину и три мотоцикла. Кроме того, боевая бронированная машина и десять автомобилей были повреждены.

На Кураховском направлении на это время суток насчитывается 31 боестолкновение. Захватчики сохраняют высокую активность, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Острое, Катериновка и Новодмитровка. Подразделения Сил обороны отразили 25 атак противника, шесть атак продолжаются до сих пор.

На Времевском направлении произошло 18 боестолкновений. Тринадцать вражеских штурмов остановлено в районах Богоявленки и Новоукраинки. Еще пять атак продолжаются.

Боевые действия на юге

На Приднепровском направлении наши воины трижды отражали атаки российских захватчиков на позиции украинского войска, противник успеха не имел.

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