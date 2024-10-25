На фронті відбулося 142 бойових зіткнення, 74 з них - на Покровському та Курахівському напрямках, - Генштаб

З початку доби, станом на 22:00, на фронті відбулося 142 бойових зіткнення.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Ворог завдав ракетного удару із застосуванням однієї ракети, 70 авіаційних ударів із застосуванням 106 КАБів, понад 600 ударів дронами-камікадзе та здійснив близько 3000 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.

Бойові дії на Харківщині

На Харківському напрямку наші війська відбивають три атаки російських загарбників районі Вовчанська. За наявною інформацією, за сьогодні на напрямку ворог втратив 97 військовослужбовців вбитими та пораненими. Окрім цього, українські воїни знищели два автомобіля та дві одиниці спеціальної техніки, також пошкодили три артилерійські системи та чотири авто окупантів.

На Куп’янському напрямку противник 13 разів намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу Голубівки, Степової Новоселівки та Вишневого. Дев’ять атак досі тривають.

Бойові дії на Донбасі

24 рази ворог атакував на Лиманському напрямку, намагаючись просунутися в напрямку Греківки, Тернів, Торського та в Серебрянському лісі. Двадцять атак противника нашим підрозділам вдалось відбити, ще чотири боєзіткнення тривають.

На Сіверському напрямку окупанти тричі намагалися просунутися в районах населених пунктів Івано-Дар’ївка та Виїмка, на цей час всі атаки відбиті, противник успіху не мав.

На Краматорському напрямку мало місце одне бойове зіткнення. Активність окупантів проявлялась в районі Часового Яру, всі спроби ворога покращити своє становище були зупинені українськими воїнами.

Також ворог намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку. Окупанти в районі населеного пункту Торецьк отримали жорстку відсіч від наших захисників.

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Інтенсивно атакує ворог українських захисників на Покровському напрямку. Тут, впродовж дня, агресор здійснив 43 штурмових та наступальних дії. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах Лисівки, Селидового та Миролюбівки. Загалом, 34 атаки на напрямку українські захисники вже відбили, ще дев’ять боєзіткнень тривають.

За сьогоднішній день втрати агресора на даному напрямку склали 394 особи вбитими та пораненими. Знищено три артилерійські системи, 14 автомобілів, бойову броньовану машину та три мотоцикли. Окрім того, бойова броньована машина та десять автомобілів були пошкоджені.

На Курахівському напрямку на цей час доби нараховується 31 бойове зіткнення. Загарбники зберігають високу активність, намагаючись просунутися в районах населених пунктів Гостре, Катеринівка та Новодмитрівка. Підрозділи Сил оборони відбили 25 атак противника, шість атак тривають досі.

На Времівському напрямку відбулося 18 боєзіткнень. Тринадцять ворожих штурмів зупинено в районах Богоявленки та Новоукраїнки. Ще п’ять атак триває.

Бойові дії на півдні

На Придніпровському напрямку наші воїни тричі відбивали атаки російських загарбників на позиції українського війська, противник успіху не мав.

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