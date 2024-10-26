Бринк о ночной атаке: Каждую ночь РФ запускает дроны и ракеты по Украине. Россия должна быть привлечена к ответственности

Посол США в Украине Бриджит Бринк отреагировала на ночную атаку РФ на Украину, в частности на удар по многоэтажке в Киеве.

Об этом Бринк написала в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

"Каждую ночь Россия запускает дроны и ракеты по Украине, часто поражая гражданские объекты. Сегодня в результате российской атаки загорелся жилой многоэтажный дом в Киеве. Россия должна быть привлечена к ответственности", - написала она.

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Напомним, вечером 25 октября в Соломенском районе Киева прогремел взрыв, вражеский "шахед" попал в жилой дом, погиб ребенок, пятеро пострадавших.