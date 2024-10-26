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Новости Агрессия России против Украины Война
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Бринк о ночной атаке: Каждую ночь РФ запускает дроны и ракеты по Украине. Россия должна быть привлечена к ответственности

пожежа у Києві після атаки російського безпілотника

Посол США в Украине Бриджит Бринк отреагировала на ночную атаку РФ на Украину, в частности на удар по многоэтажке в Киеве.

Об этом Бринк написала в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

"Каждую ночь Россия запускает дроны и ракеты по Украине, часто поражая гражданские объекты. Сегодня в результате российской атаки загорелся жилой многоэтажный дом в Киеве. Россия должна быть привлечена к ответственности", - написала она.

Также смотрите: В Соломенском районе Киева пожар на 16 и 17 этажах жилого дома после попадания "Шахеда", - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Напомним, вечером 25 октября в Соломенском районе Киева прогремел взрыв, вражеский "шахед" попал в жилой дом, погиб ребенок, пятеро пострадавших.

Автор: 

Киев (25710) Бринк Бриджит (187) Воздушные атаки на Киев (767)


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Топ комментарии
+7
Нагадує тост Шарікова: - За те, щоб всі!
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26.10.2024 09:53 Ответить
+3
А шо таке шо нема озабоченості ,хотя би легкої.
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26.10.2024 10:11 Ответить
+3
Та закрийте вже всі свої ротяки, ви всі ****** *********,ваші слова не варті нічого
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26.10.2024 10:13 Ответить
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Нагадує тост Шарікова: - За те, щоб всі!
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26.10.2024 09:53 Ответить
Там не так було. Точна цитата:

"Желаю, чтобы все".

https://youtu.be/lm4priT6lrk?t=25
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26.10.2024 09:57 Ответить
Посолка має рацію
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26.10.2024 10:04 Ответить
ця пОслиця, вже не знає, що їй пистити, а тут все ясно і зрозуміло як білий день!, захід жує соплі, в очікуванні якогось дива дивного! що все перемелиться якось само-собою!(, Шкода, але чудес панове не буває. і якщо вони негайно!, не почнуть діяти кардинально - рішуче, на знищення цієї зарази!, Їх Усіх, і "посолку", у тому числі, усіх!! чекає Те ж саме! Це просто питання часу!,
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26.10.2024 12:28 Ответить
Ага, ООН притягне, не надірвалися би!
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26.10.2024 10:10 Ответить
А шо таке шо нема озабоченості ,хотя би легкої.
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26.10.2024 10:11 Ответить
Та закрийте вже всі свої ротяки, ви всі ****** *********,ваші слова не варті нічого
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26.10.2024 10:13 Ответить
Поцілуйте її в траку усією Натою . Озабоченц
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26.10.2024 10:20 Ответить
а хто притягне?
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26.10.2024 10:24 Ответить
- Ура , товарісшчі!!! Ура , Ура , Ура!!! (усі встають і люто ляскають в долоні )
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26.10.2024 10:32 Ответить
Якщо вона в Києві зараз, то це мабуть єдина громадянка США, яка відчуває те, що відчуває ми. Трухлявій деменції в Білому домі та іншому рудому психопату пох
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26.10.2024 10:44 Ответить
Бла,бла,бла.
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26.10.2024 11:05 Ответить
тролінг 80-го левелу
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26.10.2024 11:09 Ответить
"Щоночі Росія запускає дрони та ракети по Україні, часто вражаючи цивільні об'єкти. Сьогодні внаслідок російської атаки загорівся житловий багатоповерховий будинок у Києві. Росія має бути притягнута до відповідальності", - написала вона,за те, що чинить геноцид українського народу і руйнує Україну, а США мають бути притягнені до відповідальності за те.що задають тон всім членам НАТО У БЛОКУВАННІ ВСТУПУ УКРАЇНИ В НАТО,що би припинило цю рашистську вакханалію смерті і розрухи в Україні
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26.10.2024 11:15 Ответить
Мабуть вони злякаються Брінк. Пустозвони.
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26.10.2024 11:26 Ответить
Гутєріш із вашого Нью-Йорка поїхав притягати.
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26.10.2024 11:42 Ответить
Треба в англійській мові відмінити майбутній час. Бо вони так і будуть весь час говорити - має бути притягнута.
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26.10.2024 11:44 Ответить
Гігантка мислі! Ніхто краще б не сказав. Ну, може ще Мішель, Борель, фо дер Ляєн, Гутєрріш, хлопці з ЄС, ПАРЕ, ОБСЄ, ООН (з причандаллями)... А, ще - Червоного Хреста...
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26.10.2024 17:05 Ответить
"вона має бути притягнута до відповідальності"...
Цікаво, якщо ці слова повторювати ще років 10, щось зміниться?
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26.10.2024 17:18 Ответить
 
 