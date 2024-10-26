Бринк о ночной атаке: Каждую ночь РФ запускает дроны и ракеты по Украине. Россия должна быть привлечена к ответственности
Посол США в Украине Бриджит Бринк отреагировала на ночную атаку РФ на Украину, в частности на удар по многоэтажке в Киеве.
Об этом Бринк написала в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.
"Каждую ночь Россия запускает дроны и ракеты по Украине, часто поражая гражданские объекты. Сегодня в результате российской атаки загорелся жилой многоэтажный дом в Киеве. Россия должна быть привлечена к ответственности", - написала она.
Напомним, вечером 25 октября в Соломенском районе Киева прогремел взрыв, вражеский "шахед" попал в жилой дом, погиб ребенок, пятеро пострадавших.
Топ комментарии
+7 Trevo Trow
показать весь комментарий26.10.2024 09:53 Ответить Ссылка
+3 Мопасан
показать весь комментарий26.10.2024 10:11 Ответить Ссылка
+3 Сергій Хоменко #496223
показать весь комментарий26.10.2024 10:13 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"Желаю, чтобы все".
https://youtu.be/lm4priT6lrk?t=25
Цікаво, якщо ці слова повторювати ще років 10, щось зміниться?