Брінк щодо нічної атаки: Щоночі РФ запускає дрони та ракети по Україні, вона має бути притягнута до відповідальності
Посол США в Україні Бріджит Брінк відреагувала на нічну атаку РФ на Україну, зокрема на удар по багатоповерхівці в Києві.
Про це Брінк написала в соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.
"Щоночі Росія запускає дрони та ракети по Україні, часто вражаючи цивільні об'єкти. Сьогодні внаслідок російської атаки загорівся житловий багатоповерховий будинок у Києві. Росія має бути притягнута до відповідальності", - написала вона.
Нагадаємо, увечері 25 жовтня у Соломʼянському районі Києва пролунав вибух, ворожий "шахед" влучив у житловий будинок, загинула дитина, п’ятеро постраждалих.
Топ коментарі
+7 Trevo Trow
показати весь коментар26.10.2024 09:53 Відповісти Посилання
+3 Мопасан
показати весь коментар26.10.2024 10:11 Відповісти Посилання
+3 Сергій Хоменко #496223
показати весь коментар26.10.2024 10:13 Відповісти Посилання
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"Желаю, чтобы все".
https://youtu.be/lm4priT6lrk?t=25
Цікаво, якщо ці слова повторювати ще років 10, щось зміниться?