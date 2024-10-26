Брінк щодо нічної атаки: Щоночі РФ запускає дрони та ракети по Україні, вона має бути притягнута до відповідальності

Посол США в Україні Бріджит Брінк відреагувала на нічну атаку РФ на Україну, зокрема на удар по багатоповерхівці в Києві.

Про це Брінк написала в соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

"Щоночі Росія запускає дрони та ракети по Україні, часто вражаючи цивільні об'єкти. Сьогодні внаслідок російської атаки загорівся житловий багатоповерховий будинок у Києві. Росія має бути притягнута до відповідальності", - написала вона.

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Нагадаємо, увечері 25 жовтня у Соломʼянському районі Києва пролунав вибух, ворожий "шахед" влучив у житловий будинок, загинула дитина, п’ятеро постраждалих.