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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Брінк щодо нічної атаки: Щоночі РФ запускає дрони та ракети по Україні, вона має бути притягнута до відповідальності

пожежа у Києві після атаки російського безпілотника

Посол США в Україні Бріджит Брінк відреагувала на нічну атаку РФ на Україну, зокрема на удар по багатоповерхівці в Києві.

Про це Брінк написала в соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

"Щоночі Росія запускає дрони та ракети по Україні, часто вражаючи цивільні об'єкти. Сьогодні внаслідок російської атаки загорівся житловий багатоповерховий будинок у Києві. Росія має бути притягнута до відповідальності", - написала вона.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Солом’янському районі Києва ліквідовано пожежу у житловому будинку після влучання "шахеда", - ДСНС (оновлено). ФОТОрепортаж

Нагадаємо, увечері 25 жовтня у Соломʼянському районі Києва пролунав вибух, ворожий "шахед" влучив у житловий будинок, загинула дитина, п’ятеро постраждалих.

Автор: 

Київ (19688) Брінк Бріджит (235) Повітряні атаки на Київ (822)


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Топ коментарі
+7
Нагадує тост Шарікова: - За те, щоб всі!
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26.10.2024 09:53 Відповісти
+3
А шо таке шо нема озабоченості ,хотя би легкої.
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26.10.2024 10:11 Відповісти
+3
Та закрийте вже всі свої ротяки, ви всі ****** *********,ваші слова не варті нічого
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26.10.2024 10:13 Відповісти
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Нагадує тост Шарікова: - За те, щоб всі!
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26.10.2024 09:53 Відповісти
Там не так було. Точна цитата:

"Желаю, чтобы все".

https://youtu.be/lm4priT6lrk?t=25
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26.10.2024 09:57 Відповісти
Посолка має рацію
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26.10.2024 10:04 Відповісти
ця пОслиця, вже не знає, що їй пистити, а тут все ясно і зрозуміло як білий день!, захід жує соплі, в очікуванні якогось дива дивного! що все перемелиться якось само-собою!(, Шкода, але чудес панове не буває. і якщо вони негайно!, не почнуть діяти кардинально - рішуче, на знищення цієї зарази!, Їх Усіх, і "посолку", у тому числі, усіх!! чекає Те ж саме! Це просто питання часу!,
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26.10.2024 12:28 Відповісти
Ага, ООН притягне, не надірвалися би!
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26.10.2024 10:10 Відповісти
А шо таке шо нема озабоченості ,хотя би легкої.
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26.10.2024 10:11 Відповісти
Та закрийте вже всі свої ротяки, ви всі ****** *********,ваші слова не варті нічого
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26.10.2024 10:13 Відповісти
Поцілуйте її в траку усією Натою . Озабоченц
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26.10.2024 10:20 Відповісти
а хто притягне?
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26.10.2024 10:24 Відповісти
- Ура , товарісшчі!!! Ура , Ура , Ура!!! (усі встають і люто ляскають в долоні )
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26.10.2024 10:32 Відповісти
Якщо вона в Києві зараз, то це мабуть єдина громадянка США, яка відчуває те, що відчуває ми. Трухлявій деменції в Білому домі та іншому рудому психопату пох
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26.10.2024 10:44 Відповісти
Бла,бла,бла.
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26.10.2024 11:05 Відповісти
тролінг 80-го левелу
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26.10.2024 11:09 Відповісти
"Щоночі Росія запускає дрони та ракети по Україні, часто вражаючи цивільні об'єкти. Сьогодні внаслідок російської атаки загорівся житловий багатоповерховий будинок у Києві. Росія має бути притягнута до відповідальності", - написала вона,за те, що чинить геноцид українського народу і руйнує Україну, а США мають бути притягнені до відповідальності за те.що задають тон всім членам НАТО У БЛОКУВАННІ ВСТУПУ УКРАЇНИ В НАТО,що би припинило цю рашистську вакханалію смерті і розрухи в Україні
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26.10.2024 11:15 Відповісти
Мабуть вони злякаються Брінк. Пустозвони.
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26.10.2024 11:26 Відповісти
Гутєріш із вашого Нью-Йорка поїхав притягати.
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26.10.2024 11:42 Відповісти
Треба в англійській мові відмінити майбутній час. Бо вони так і будуть весь час говорити - має бути притягнута.
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26.10.2024 11:44 Відповісти
Гігантка мислі! Ніхто краще б не сказав. Ну, може ще Мішель, Борель, фо дер Ляєн, Гутєрріш, хлопці з ЄС, ПАРЕ, ОБСЄ, ООН (з причандаллями)... А, ще - Червоного Хреста...
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26.10.2024 17:05 Відповісти
"вона має бути притягнута до відповідальності"...
Цікаво, якщо ці слова повторювати ще років 10, щось зміниться?
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26.10.2024 17:18 Відповісти
 
 