Более 60 взрывов раздалось ночью и утром на приграничье Сумщины, под обстрелами находились 9 громад
Ночью и утром 26 октября россияне совершили 29 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 62 взрыва.
Об этом сообщили в Сумской ОГА, передает Цензор.НЕТ.
Так, обстрелам подверглись Сумская, Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Дубовязовская, Эсманьская, Шалигинская громады.
Оккупанты атаковали область с авиации, FPV-дронами и КАБами, били из минометов, артиллерии и ракетами.
- Краснопольская громада: осуществлены обстрелы FPV-дронами (5 взрывов), минометный обстрел (5 взрывов).
- Белопольская громада: враг бил из артиллерии (4 взрыва), FPV-дронами (3 взрыва).
- Хотинская громада: 14 мин сбросили россияне на территорию громады. Также был авиаудар (КАБ) (8 взрывов).
- Юнаковская громада: враг ударил из артиллерии (11 взрывов).
- Эсманьская громада: зафиксирован минометный обстрел (1 взрыв), обстрел FPV-дроном (1 взрыв).
- Шалыгинская громада: 5 мин сбросили россияне на территорию громады. Также нанесены обстрелы FPV-дронами (2 взрыва).
- Сумская громада: осуществлен ракетный удар (2 взрыва).
- Дубовязовская громада: осуществлен ракетный удар (1 взрыв).
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль