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Более 60 взрывов раздалось ночью и утром на приграничье Сумщины, под обстрелами находились 9 громад

Наслідки обстрілів Сумщини

Ночью и утром 26 октября россияне совершили 29 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 62 взрыва.

Об этом сообщили в Сумской ОГА, передает Цензор.НЕТ.

Так, обстрелам подверглись Сумская, Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Дубовязовская, Эсманьская, Шалигинская громады.

Оккупанты атаковали область с авиации, FPV-дронами и КАБами, били из минометов, артиллерии и ракетами.

  • Краснопольская громада: осуществлены обстрелы FPV-дронами (5 взрывов), минометный обстрел (5 взрывов).
  • Белопольская громада: враг бил из артиллерии (4 взрыва), FPV-дронами (3 взрыва).
  • Хотинская громада: 14 мин сбросили россияне на территорию громады. Также был авиаудар (КАБ) (8 взрывов).
  • Юнаковская громада: враг ударил из артиллерии (11 взрывов).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Основной угрозой для Сумщины сейчас являются систематические воздушные атаки врага, самыми массированными средствами поражения стали FPV-дроны, - ОВА

  • Эсманьская громада: зафиксирован минометный обстрел (1 взрыв), обстрел FPV-дроном (1 взрыв).
  • Шалыгинская громада: 5 мин сбросили россияне на территорию громады. Также нанесены обстрелы FPV-дронами (2 взрыва).
  • Сумская громада: осуществлен ракетный удар (2 взрыва).
  • Дубовязовская громада: осуществлен ракетный удар (1 взрыв).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты 47 раз обстреливали Сумщину в течение дня: зафиксировано 108 взрывов

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обстрел (27972) Сумская область (3347)


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