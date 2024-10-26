Более 60 взрывов раздалось ночью и утром на приграничье Сумщины, под обстрелами находились 9 громад

Ночью и утром 26 октября россияне совершили 29 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 62 взрыва.

Об этом сообщили в Сумской ОГА, передает Цензор.НЕТ.

Так, обстрелам подверглись Сумская, Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Дубовязовская, Эсманьская, Шалигинская громады.

Оккупанты атаковали область с авиации, FPV-дронами и КАБами, били из минометов, артиллерии и ракетами.

Краснопольская громада: осуществлены обстрелы FPV-дронами (5 взрывов), минометный обстрел (5 взрывов).

Белопольская громада: враг бил из артиллерии (4 взрыва), FPV-дронами (3 взрыва).

Хотинская громада: 14 мин сбросили россияне на территорию громады. Также был авиаудар (КАБ) (8 взрывов).

Юнаковская громада: враг ударил из артиллерии (11 взрывов).

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Эсманьская громада: зафиксирован минометный обстрел (1 взрыв), обстрел FPV-дроном (1 взрыв).

Шалыгинская громада: 5 мин сбросили россияне на территорию громады. Также нанесены обстрелы FPV-дронами (2 взрыва).

Сумская громада: осуществлен ракетный удар (2 взрыва).

Дубовязовская громада: осуществлен ракетный удар (1 взрыв).

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