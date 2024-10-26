Понад 60 вибухів пролунало вночі та зранку на прикордонні Сумщини, під обстрілами перебували 9 громад
Вночі та зранку 26 жовтня росіяни здійснили 29 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 62 вибухи.
Про це повідомили в Сумській ОВА, передає Цензор.НЕТ.
Так, обстрілів зазнали Сумська, Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Дубов'язівська, Есманьська, Шалигинська громади.
Окупанти атакували область з авіації, FPV-дронами та КАБами, били з мінометів, артилерії та ракетами.
- Краснопільська громада: здійснено обстріли FPV-дронами (5 вибухів), мінометний обстріл (5 вибухів).
- Білопільська громада: ворог бив з артилерії (4 вибухи), FPV-дронами (3 вибухи).
- Хотінська громада: 14 мін скинули росіяни на територію громади. Також був авіаудар (КАБ) (8 вибухів).
- Юнаківська громада: ворог вдарив з артилерії (11 вибухів).
- Есманьська громада: зафіксовано мінометний обстріл (1 вибух), обстріл FPV-дроном (1 вибух).
- Шалигинська громада: 5 мін скинули росіяни на територію громади. Також завдано обстріли FPV-дронами (2 вибухи).
- Сумська громада: здійснено ракетний удар (2 вибухи).
- Дубов'язівська громада: здійснено ракетний удар (1 вибух).
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль