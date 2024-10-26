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Понад 60 вибухів пролунало вночі та зранку на прикордонні Сумщини, під обстрілами перебували 9 громад

Наслідки обстрілів Сумщини

Вночі та зранку 26 жовтня росіяни здійснили 29 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 62 вибухи.

Про це повідомили в Сумській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Так, обстрілів зазнали Сумська, Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Дубов'язівська, Есманьська, Шалигинська громади.

Окупанти атакували область з авіації, FPV-дронами та КАБами, били з мінометів, артилерії та ракетами.

  • Краснопільська громада: здійснено обстріли FPV-дронами (5 вибухів), мінометний обстріл (5 вибухів).
  • Білопільська громада: ворог бив з артилерії (4 вибухи), FPV-дронами (3 вибухи).
  • Хотінська громада: 14 мін скинули росіяни на територію громади. Також був авіаудар (КАБ) (8 вибухів).
  • Юнаківська громада: ворог вдарив з артилерії (11 вибухів).

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  • Есманьська громада: зафіксовано мінометний обстріл (1 вибух), обстріл FPV-дроном (1 вибух).
  • Шалигинська громада: 5 мін скинули росіяни на територію громади. Також завдано обстріли FPV-дронами (2 вибухи).
  • Сумська громада: здійснено ракетний удар (2 вибухи).
  • Дубов'язівська громада: здійснено ракетний удар (1 вибух).

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Автор: 

обстріл (29282) Сумська область (3898)


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