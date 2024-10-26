Рашисты ударили по Харьковщине

Днем 26 октября 2024 года войска РФ нанесли удары по Харьковской области, есть попадания по открытой территории.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

"В результате ударов оккупантов в течение последних получаса есть попадания на открытой территории в Харьковском районе. Предварительно - без пострадавших", - отметил он.

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