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Рашисты ударили по Харьковщине

Обстріли Харківщини 5 жовтня

Днем 26 октября 2024 года войска РФ нанесли удары по Харьковской области, есть попадания по открытой территории.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

"В результате ударов оккупантов в течение последних получаса есть попадания на открытой территории в Харьковском районе. Предварительно - без пострадавших", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Харьковском направлении враг применяет КАБ и ракеты против ВСУ, - ОТГ "Харьков"

Автор: 

обстрел (27972) Харьковщина (5577)


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А что тут комментировать меня интересует только одно сколько человек должно ещё погибнуть или остаться без крыши над головой для того чтобы этот просроченный шут наконец решился пойти на переговоры
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26.10.2024 18:29 Ответить
 
 