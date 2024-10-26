Рашисты ударили по Харьковщине
Днем 26 октября 2024 года войска РФ нанесли удары по Харьковской области, есть попадания по открытой территории.
Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
"В результате ударов оккупантов в течение последних получаса есть попадания на открытой территории в Харьковском районе. Предварительно - без пострадавших", - отметил он.
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Игорь #595276
показать весь комментарий26.10.2024 18:29 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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