Рашисти вдарили по Харківщині

Вдень 26 жовтня 2024 року війська РФ завдали ударів по Харківщині, є влучання по відкритій території.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Внаслідок ударів окупантів протягом останніх півгодини є влучання на відкритій території у Харківському районі. Попередньо - без постраждалих", - зазначив він.

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