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Рашисти вдарили по Харківщині

Обстріли Харківщини 5 жовтня

Вдень 26 жовтня 2024 року війська РФ завдали ударів по Харківщині, є влучання по відкритій території. 

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Внаслідок ударів окупантів протягом останніх півгодини є влучання на відкритій території у Харківському районі. Попередньо - без постраждалих", - зазначив він.

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Автор: 

обстріл (29282) Харківщина (6054)


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А что тут комментировать меня интересует только одно сколько человек должно ещё погибнуть или остаться без крыши над головой для того чтобы этот просроченный шут наконец решился пойти на переговоры
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26.10.2024 18:29 Відповісти
 
 