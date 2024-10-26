Рашисти вдарили по Харківщині
Вдень 26 жовтня 2024 року війська РФ завдали ударів по Харківщині, є влучання по відкритій території.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
"Внаслідок ударів окупантів протягом останніх півгодини є влучання на відкритій території у Харківському районі. Попередньо - без постраждалих", - зазначив він.
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Игорь #595276
показати весь коментар26.10.2024 18:29 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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